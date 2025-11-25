إطلاق النسخة الأولى لمسابقة مهارات كليات التقنية

أطلق معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجمع كليات التقنية العليا، النسخة الأولى لمسابقة «مهارات كليات التقنية العليا»، وأعرب عن فخره واعتزازه بالطلبة المتنافسين، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في منافسات المسابقة، وفي مسيرتهم التعليمية والمهنية المقبلة.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إن إطلاق مسابقة مهارات كليات التقنية العليا يؤكد الالتزام الراسخ ببناء منظومة تعليم تطبيقي متقدمة، تخرج كفاءات وطنية قادرة على التميز والمنافسة، مشيراً إلى أن المسابقة ليست مجرد فعالية طلابية، بل منصة استراتيجية تعكس رؤية إعداد شباب يمتلكون المهارات العملية والمعرفة التكنولوجية التي يتطلبها اقتصاد المستقبل.

وأعرب عن فخره بالطلبة المشاركين في المسابقة باعتبارهم يمثلون نموذجاً ملهماً لجيل واثق من قدراته، وقادر على الإسهام في مسيرة بناء مستقبل الدولة.

ولفت معاليه إلى أن التميز الحقيقي يبدأ من قدرة الطلبة على تحويل ما يتعلمونه إلى تطبيقات عملية تسهم في إيجاد حلول لتحديات الواقع، ولهذا صممت هذه المسابقة لتوفر بيئة تدريبية تحاكي أعلى المعايير الدولية وتمنح الطلبة المشاركين مساحة للاختبار والابتكار وإثبات جاهزيتهم لسوق العمل، مؤكداً مواصلة كليات التقنية العليا العمل على دعم وتمكين وتأهيل شباب الإمارات ليكونوا قادرين على قيادة جهود التنمية في قطاعات الاقتصاد المعرفي، والإسهام بفاعلية لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071».