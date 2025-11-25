الاختبارات التعويضية للفصل الأول من 8 إلى 12 ديسمبر

رحاب حلاوة وجميلة إسماعيل

كشف الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة 202٦-202٥ الصادرة عن وزارة التربية والتعليم عن مواعيد الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الأول، والتي تعقد خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر 2025، وهي الفترة المخصصة للطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء التقييمات أو كانت لديهم أعذار مقبولة أو واجهوا مشكلات تقنية، حيث يختتم الطلبة اختبارات امتحانات الفصل الدراسي الأول في 4 ديسمبر المقبل.

فيما تبدأ إجازة الشتاء لطلبة المدارس اعتباراً من 8 ديسمبر 2025 وحتى 5 يناير 2026، بينما يخضع الكادر الإداري والتدريسي لتدريب تخصصي خلال الفترة من 8 حتى 12 ديسمبر وتبدأ اجازة الشتاء لهم من 15 ديسمبر حتى 4 يناير، ويعود الطلبة والكادر الإداري والتدريسي لدوام الفصل الدراسي الثاني في 5 يناير 2026، فيما يبدؤون برصد واعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول من 7 حتى 9 يناير بما يتوافق مع خطة إصدار تقارير الأداء الأكاديمي للطلبة.

وكان قد تقدم طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، لامتحان مادة الرياضيات، وأشار عدد من طلبة المسار العام إلى أن الأسئلة جاءت في مستوى متوسط ومباشر، تعكس ما تمت دراسته خلال الفصل، كما أنها كانت مناسبة للوقت المحدد، الأمر الذي ساعدهم على إنهاء الحل دون ضغوط زمنية كبيرة.

في المقابل، أوضح طلبة المسار المتقدم أن الاختبار الورقي كان الأكثر راحة لهم الذي جاء في 6 أسئلة نظراً لوضوح الأسئلة وتقسيمها بشكل متدرج يسهل التنقل بينها، وذكروا أن صياغة المسائل في النسخة الورقية ساعدتهم على التركيز، كما أتاحت لهم مساحة كافية لإظهار خطوات الحل، مؤكدين أن مستوى الأسئلة كان يحتاج إلى تفكير عميق لكنه ظل ضمن المتوقع من منهج الرياضيات للمسار المتقدم.

وتباينت ردود فعل الطلبة في عجمان وأم القيوين حول مستوى الأسئلة بين الامتحانين الورقي المتضمن خمسة أسئلة، والإلكتروني المتضمن عشرين سؤالا، مبدين استياءهم حول ضيق الوقت المخصص للإجابة مؤكدين أن أسئلة امتحان الرياضيات كانت ضمن المنهج والهيكل الذي تم تحديده، إلا أنها تطلبت فعليا تفكيرا عميقا في أداء الامتحان، كما أن الزمن المخصص لوقت الإجابة لم يكن كافيا لجميع الأسئلة، وساد بينهم شعور بالتوتر والإحباط.

أما فيما يتعلق بالاختبار الإلكتروني، فقد عبر عدد من الطلبة في المسار المتقدم عن أن الامتحان جاء طويلاً مقارنة بالوقت الممنوح، حيث شمل 20 سؤالاً ما دفع بعضهم لعدم استكمال المراجعة النهائية. وشددوا على أن طبيعة الأسئلة الرقمية تتطلب وقتاً إضافياً للقراءة والتنقل بين الصفحات وحل المسائل، مطالبين بإعادة النظر في المدة الزمنية المخصصة للاختبارات الإلكترونية مستقبلاً لضمان العدالة بين الصيغتين الورقية والرقمية.

وفي سياق منفصل شددت مدارس حكومية على ضرورة إبراز بطاقة الهوية الإماراتية كشرط أساسي لدخول طلبة المدارس الخاصة إلى لجان الامتحانات بها، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية المعتمدة لضمان انسيابية الاختبارات وتحقيق أعلى مستويات الانضباط داخل القاعات.

وأكدت الإدارات المدرسية أن الالتزام بالهوية أصبح جزءاً من منظومة التحقق من بيانات الطلبة قبل بدء أي اختبار نظراً لارتفاع أعداد المتقدمين من خارج المدارس الحكومية وضرورة التدقيق في بياناتهم بدقة قبل السماح لهم بالدخول.