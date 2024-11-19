حمدان بن زايد: القيادة الرشيدة حريصة على تصدر التعليم مؤشرات التنافسية الدولية

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، أهمية التعليم ودوره في ترسيخ وحدة الوطن وتلاحمه المجتمعي وبناء الإنسان المعتز بهويته، الفخور بإرثه الحضاري ومكتسباته، المتطلع دائماً لمواكبة العصر واستشراف المستقبل ونشر قيم الخير والتسامح والسلام في ربوع العالم، ومنذ انطلاق مسيرة الاتحاد شكل التعليم مرتكزاً أساسياً في فكر ورؤية المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحرص القائد المؤسس على أن يكون التعليم بوتقة تجمع أبناء الوطن وتوحد رؤاهم في نسيج دولة الاتحاد، بما يعلي القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات.

وأشار سموه إلى أن منظومة التعليم نجحت منذ انطلاق مسيرة الاتحاد في أن تكون قاعدة أساسية لبناء التنمية البشرية، وترفد سوق العمل في الدولة بالكوادر الوطنية المتخصصة في جميع القطاعات التي تلبي مختلف احتياجات التنمية، وطوال العقود الماضية وحتى اليوم قدمت الكوادر الوطنية المتخصصة نماذج بارزة في التميز والريادة والإبداع، وسجلت بصمات خالدة في مسيرة النماء والازدهار والتقدم لدولة الاتحاد.

وأشاد سموه برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لمسيرة التعليم، وحرص سموهم على أن تتصدر هذه المسيرة أجندة الأولويات الوطنية ومؤشرات التنافسية الدولية.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان اجتماع مجلس أمناء جامعة أبوظبي بحضور كل من نائب رئيس مجلس الأمناء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وأعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن اعتزازه وتقديره لجهود جامعة أبوظبي وما حققته من تميز أكاديمي ومجتمعي على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الجامعة تترجم بعزيمة وكفاءة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن الاستثمار في الإنسان واعتباره استثماراً في المستقبل، ومن هنا فإن جامعة أبوظبي تسجل يوماً بعد يوم نقلات نوعية في مسيرتها كمؤسسة وطنية رائدة في قطاع التعليم العالي، وتحرص على جودة الأداء والمخرجات التعليمية التي تزود بها سوق العمل في الدولة والمنطقة وفقاً لأفضل الممارسات العلمية والتطبيقية في إعداد الطلبة وتأهيلهم لوظائف الغد.

وثمن سموه في نهاية الاجتماع التميز الذي حققته فرق العمل في الجامعة، موجهاً الجميع بضرورة مواصلة هذا الجهد المتميز الذي يرسخ مكانة الجامعة ودورها داخل الدولة وخارجها، ويعزز من رسالتها في استشراف المستقبل وتقديم الحلول المبتكرة لمختلف القضايا التنموية في القطاعات الحيوية كافة.