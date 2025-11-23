جامعة أبوظبي تحتفل باختتام برنامج «دعاة الشمولية الاجتماعية للمستقبل»

احتفلت جامعة أبوظبي باستكمال برنامج «دعاة الشمولية الاجتماعية للمستقبل»، الذي نظمه مركز الابتكار التابع لها، بالشراكة مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، و«معاً»، وشركة «Key2Enable»، انطلاقاً من حرص الجامعة على دعم «عام المجتمع» في الدولة، وتعزيز مجتمع شامل ومتماسك.

وعلى مدار العام الماضي، شارك أكثر من 100 طالب وطالبة من جامعة أبوظبي في رحلة تعليمية منظمة جمعت بين الدروس النظرية والتطبيق العملي، حيث تضمنت موضوعات مثل مبادئ التصميم الشامل، إلى جانب الزيارات الميدانية لهيئة زايد لأصحاب الهمم للتعرف على كيفية تطبيق هذه التقنيات في البيئات التعليمية الفعلية. وقال البروفيسور منتصر قسايمة، نائب مدير الجامعة المشارك للبحث العلمي والابتكار والتطوير الأكاديمي في جامعة أبوظبي: «نؤمن بشدة أن الابتكار يبدأ بالدمج. يعكس هذا البرنامج التزامنا برؤية الإمارات لبناء مجتمع عادل وشامل للجميع. ومن خلال جمع الأوساط الأكاديمية والشركاء التكنولوجيين والمؤسسات الحكومية، نحول مبادئ الدمج إلى عمل فعلي. لقد أظهر طلبتنا أنه عندما تتاح لهم الأدوات والفرص، فإن دعم أصحاب الهمم لا يحقق التغيير المؤثر فحسب، بل يُلهم أيضاً الإبداع والتعاون والتقدم الاجتماعي».