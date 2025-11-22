«صفر شكاوى» من امتحان الكيمياء لطلبة الثاني عشر

متابعة - رحاب حلاوة وجميلة إسماعيل

أبدى طلبة الصف الثاني عشر، في المسارين العام والمتقدم، ارتياحاً واسعاً، بعد انتهاء اختبار مادة الكيمياء للفصل الدراسي الأول، مؤكدين أن الامتحان جاء خالياً من أي مفاجآت، ومطابقاً بشكل دقيق للهيكل الاختباري الذي عممته وزارة التربية والتعليم مسبقاً على المدارس.

وأجمع الطلبة على أن الأسئلة اتسمت بالوضوح المباشر، وأن مستوى الاختبار جاء مناسباً للطالب المتوسط والمتميز على حد سواء، ما أسهم في رفع مستوى الاطمئنان لديهم منذ الدقائق الأولى لبدء الإجابة.

وجاء أداء الطلبة ضمن فترة امتحانية واحدة امتدت من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، في اختبار إلكتروني بالكامل، ضمن توجهات الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في منظومة التقييم.

وشهدت اللجان انسيابية واضحة في عملية دخول الطلبة وخروجهم، مع تنظيم محكم داخل المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

وتفصيلاً، قال عدد من الطلبة الذين امتحنوا مادة الكيمياء كونها ضمن مجموعة المواد الاختيارية، أن الامتحان جاء عادلاً، مشيرين إلى أن جميع الأسئلة اعتمدت بشكل كامل على الهيكل المعلن مسبقاً من الوزارة، ما أعطاهم مساحة للاستعداد الجيد دون الحاجة للبحث عن مصادر إضافية أو توقع أسئلة خارج الإطار المعتمد.

وقال عدد منهم إن وضوح الصياغة وسهولة الانتقال بين الأسئلة مكنهم من إدارة وقتهم بكفاءة، وتخصيص جزء من الدقائق الأخيرة للمراجعة الدقيقة قبل تسليم الاختبار الإلكتروني.

وأشار آخرون إلى أن الامتحان كان بمثابة مكافأة للطلبة الذين التزموا بالدراسة وفق الدروس المحددة في الهيكل، مؤكدين أن عدم وجود أسئلة من خارج المنهج أو أسئلة تعتمد على الاستنتاج المعقد أسهم في رفع مستوى الثقة لديهم أثناء الحل.

وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في سير الامتحانات، نفذت فرق ميدانية متخصصة جولات تفقدية إلى عدد من المدارس في مختلف إمارات الدولة، بهدف متابعة سير الامتحان الإلكتروني.

وعلى مستوى الإدارات المدرسية أكدت مدارس حكومية وخاصة مطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم أن اليوم الامتحاني انتهى دون تسجيل أي شكوى أو ملاحظة رسمية.

وأفادت إدارات بأن عملية توزيع الأسئلة داخل النظام الإلكتروني كانت منظمة، وأن الطلاب تمكنوا من التنقل بين الأسئلة بسلاسة، كما أن زمن الاختبار البالغ 120 دقيقة كان كافياً بشكل كامل للإجابة والمراجعة.

واعتبرت الإدارات أن «صفر شكاوى» يعد مؤشراً على جودة الامتحان وصحة تطبيق هوية التقييم الجديدة المعتمدة هذا العام. وفي الشارقة وعجمان والعين أدى طلبة وطالبات الصف الثاني عشر امتحان مادة الكيمياء صباح أمس، حيث أتت أسئلة الامتحان الإلكتروني المتضمنة على 30 سؤالاً من المنهج الدراسي ومن الهيكل المقرر الذي تم تحديده للطاقم الطلابي.

وأكد عدد من الطلبة في كل من مناطق العين والشارقة وعجمان لـ«البيان» أنه لم تكن هناك أي صعوبات خلال إجابتهم على أسئلة امتحان مادة الكيمياء التي كانت أيضاً في مستوى جيد، وتوافقها تماماً مع مستويات المختلفة ومناسبتها للوقت المحدد لانتهاء الامتحان، ما جعل أغلبهم يشعرون بالارتياح آملين بأن يكون امتحان الرياضيات الذي سيؤدونه يوم الاثنين المقبل بهذه السهولة.

وقال الطالب أمجد خليل، من أحد المدارس في إمارة عجمان: «عشنا حالة من الرضا والارتياح في لجنة الامتحان، ولم نواجه أي معوقات أو صعوبات في أداء امتحان الكيمياء الذي أتت أسئلته على مستوى جيد، بل وكانت في متناول اليد».

وقالت ماسة عمرو حسن، طالبة في أحد مدارس إمارة الشارقة: «جاء امتحان مادة الكيمياء مباشراً وفي متناولنا كطالبات وطلبة، ويميل إلى السهولة، ومن دون احتوائه على أسئلة غير مألوفة.

وليس هذا فحسب، إذ جاءت الأسئلة تحديداً ضمن الهيكل المقرر ولم تخرج عن المنهج، كما أن الوقت المخصص للإجابة كان كافياً، بحيث تمكنا من مراجعة الإجابات قبل تسليم الورقة».

وأوضحت الطالبة روان بشير نواصرة، طالبة في إحدى مدارس منطقة العين، أن أسئلة مادة الكيمياء كانت مستمدة من المحتوى الدراسي المقرر ومن نماذج سابقة تم التدريب عليها. مؤكدة على أن الاختبار اتسم بالبساطة والوضوح.

تجدر الإشارة إلى حرص إدارات المدارس وبشكل يومي على لقاء الطلبة والطالبات في المدرسة، وحثهم على التركيز في وضع إجاباتهم، وعدم التسرع في الحل.