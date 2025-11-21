مجلس أمناء جامعة الإمارات يختتم أعمال الخلوة السنوية

عقد مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة خلوته السنوية برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، وذلك خلال الفترة 19–20 نوفمبر 2025 في أبوظبي.

واطلع مجلس الأمناء على مجموعة من العروض التقديمية حول دمج الذكاء الاصطناعي في المشاريع الاستراتيجية والبرامج الأكاديمية والمراكز البحثية بجامعة الإمارات.

قدّم خبراء الذكاء الاصطناعي رؤى حول أحدث التوجهات العالمية في هذا المجال داخل المؤسسات التعليمية الرائدة.

وسلطت العروض الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في دعم تعليم الابتكار، وتعزيز الإنتاجية البحثية، وتطوير أنظمة دعم الطلبة، إضافة إلى رفع الكفاءة المؤسسية.

وأشاد مجلس الأمناء بالتقدم الملحوظ الذي تحققه الجامعة في اعتماد الذكاء الاصطناعي ممكّناً رئيسياً للتحول الأكاديمي والإداري.

كما اطلع المجلس على العرض التقديمي المتعلق بالنموذج المالي لعام 2030، الذي يعكس المسارات المستقبلية للاستدامة المالية، واستراتيجيات تنويع مصادر الدخل، والأولويات المالية الداعمة للأجندة التحويلية لجامعة الإمارات، بما يضمن استمرار توسع إنجازاتها الأكاديمية والبحثية.

وناقش المجلس التقدم الملحوظ الذي حققته الجامعة في تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية 2026، حيث ارتقت إلى الفئة 201–250 مقارنة بالفئة 251–300 في العام السابق.

وكان أبرز تقدم حققته الجامعة في محور جودة الأبحاث، إذ حلت الجامعة في المرتبة 82 عالمياً مقارنة بالمرتبة 139 العام الماضي، كما شهدت الجامعة تقدماً لافتاً في السمعة العالمية والتأثير المجتمعي، وارتقت في محور قابلية التوظيف 2026 ضمن تصنيف تايمز لتحل في المرتبة 225 متقدمة خمس مراتب، ما يعكس تنامي ثقة جهات العمل بخريجي الجامعة.

وفي تصنيف كيو إس للاستدامة 2026، الذي يشمل أكثر من 2000 مؤسسة عالمياً، جاءت الجامعة في المركز 318 عالمياً و54 آسيوياً، متقدمة من المركزين 343 عالمياً و58 آسيوياً العام الماضي، كما حافظت على مكانتها أفضل جامعات دولة الإمارات في ثلاثة محاور رئيسية:

التأثير البيئي، التأثير الاجتماعي، والحوكمة. ووافق مجلس الأمناء على مؤشرات الأداء الرئيسية الاستراتيجية وأهداف الأداء المقابلة لها، والتي ستقود تنفيذ استراتيجية الجامعة 2027–2029، كما اعتمد المجلس استحداث برنامجين أكاديميين جديدين هما: بكالوريوس العلوم في علوم الفضاء وبكالوريوس الآداب في التاريخ والآثار.

وعبّر معالي زكي أنور نسيبة عن امتنانه لأعضاء المجلس ورؤساء اللجان والمتحدثين على إسهاماتهم القيمة، مشيراً إلى أن مقررات الخلوة ترسّخ أساساً متيناً لتعزيز التقدم المستمر للجامعة وتطوير أثرها الوطني.