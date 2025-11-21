ولي عهد عجمان: دعم المؤسسات التعليمية الرائدة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، احتفال جامعة الخليج الطبية بتخريج 630 طالباً وطالبة، بمدينة ثومبي الطبية بعجمان.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن دعم المؤسسات التعليمية الرائدة يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، وحجر الأساس في إعداد الكفاءات وتمكين الأجيال الجديدة، بما يجسد رؤية القيادة الرشيدة بالاستثمار في الإنسان وتعزيز منظومة التعليم القائمة على التميز والابتكار والمعرفة الحديثة.

وقال سموه: تطوير مؤسسات التعليم والارتقاء ببرامجها الأكاديمية والبحثية هو الطريق الأمثل لبناء مجتمع قادر على مواكبة التطورات العالمية، ودعم التوجهات الوطنية نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والمهارات المتقدمة.

وأضاف سموه: نعتز بجامعة الخليج الطبية مؤسسة أكاديمية مرموقة تسهم في تخريج كوادر طبية مؤهلة قادرة على خدمة المجتمع، وقد أثبتت الجامعة، من خلال برامجها المتقدمة وشراكاتها الواسعة، قدرتها على إعداد جيل يمتلك الكفاءة العلمية والمهارات السريرية التي تلبي احتياجات المستقبل.

وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، الخريجين في مختلف التخصصات الصحية، مؤكداً أنهم يشكلون إضافة نوعية لقطاع الرعاية الصحية داخل دولة الإمارات وخارجها، وقال:

أبارك لجميع أبنائنا وبناتنا الخريجين، وأتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية، ليواصلوا دورهم في خدمة المجتمع والارتقاء بجودة حياة الإنسان، كما أشيد بأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وأولياء الأمور على جهودهم في دعم الطلبة حتى بلوغ هذه اللحظة المميزة.

وشهد سموه، بحضور أعضاء هيئة التدريس وقادة الرعاية الصحية وعائلات الطلاب، مراسم تسليم الخريجين درجاتهم العلمية من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي وإدارة الرعاية الصحية وبرامج العلوم الصحية الأخرى.

حضر الحفل، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

من جهة أخرى، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل تكريم نخبة من الشخصيات البارزة في القطاع الصحي بالدولة، ومنحهم شهادات الدكتوراه الفخرية والأستاذية الفخرية من جامعة الخليج الطبية في عجمان.وسلم سمو ولي عهد عجمان شهادة الدكتوراه الفخرية لسعادة ميرزا الصايغ.

وفيروز آلانا، تقديراً لإسهاماتهما البارزة في خدمة المجتمع ودعمهما المستمر لبرامج الرعاية الصحية والتعليم الطبي.ويأتي هذا التكريم اعترافاً بجهودهما المتميزة في تعزيز الشراكات المؤسسية والمبادرات المجتمعية المؤثرة.كما سلم سموه أربع درجات أستاذية فخرية لعدد من القادة البارزين في المجال الطبي والرعاية الصحية، وهم الدكتور سميح طرابيشي.

والدكتور عبدالله الخياط، والدكتور عبدالرحيم مصطفوي، والبروفيسور حميد الشامسي، احتفاء بإنجازاتهم في تعزيز الرعاية الصحية والطب الأكاديمي والابتكار في مجال الخدمات الطبية.وقال سموه، إن تكريم رواد القطاع الصحي هو تكريم لرسالتهم النبيلة وجهودهم المتواصلة في الارتقاء بصحة الإنسان وتعزيز جودة الحياة.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الرعاية الصحية، ودعم الكفاءات العلمية والطبية القادرة على صناعة مستقبل أكثر تقدماً واستدامة.وأضاف سموه: نفتخر بهذه القامات التي أسهمت في ترسيخ ثقافة التميز في القطاع الصحي، ونؤمن بأن تكريم المبدعين يمثل حافزاً لمواصلة العطاء.حضر الحفل، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان.