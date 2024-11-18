«إرادة» يطلع على ممارسات علاج الإدمان في جامعة كولورادو

اطلع وفد من مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، على أحدث الممارسات والتقنيات العالمية في علاج الإدمان في كلية الطب بجامعة كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحث الوفد خلال زيارته لجامعة كولورادو التعاون ووضع برامج تدريبية متقدمة للأطباء والمعالجين النفسيين بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بهدف سد الفجوة العالمية في الكفاءات المؤهلة لعلاج الإدمان، وتطوير أساليب علاجية جديدة تُلبِّي احتياجات المرضى في دبي.

وركزت الزيارة على وضع رؤية مبتكرة لمسار التعافي من الإدمان، من خلال برنامج «الإقامة طويل المدى»، الذي يهدف إلى دمج المتعافين في المجتمع بعد استكمال العلاج الأولي.ويُقدَّم البرنامج في مراكز متخصصة تُوفر الدعم اللازم لضمان عودة المتعافين إلى حياتهم الطبيعية.

ويعمل مركز إرادة على تعزيز تعاونه مع مراكز طبية عالمية، منها مذكرة تفاهم مع كلية الطب بجامعة كولورادو الموقعة في 2022، بهدف تبادل المعرفة وتدريب الكوادر.

وأكد محمد عبد الله فلكناز، رئيس مجلس إدارة المركز، أن هذه الشراكات تُسهم في دعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع عبر توحيد الجهود بين الجهات المعنية.

وقال عبد الرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة، إن الزيارة وفرت فرصة للاطلاع على تقنيات علاجية متطورة سيتم تطبيقها في دبي، بهدف تحسين الرعاية الصحية وإدراج الإدمان ضمن قائمة الأمراض المزمنة.