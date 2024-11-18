«مؤسسة حمدان بن راشد» تدعم الطلبة في مجالات الابتكار

تواصل مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية دعمها لفرقها الطلابية في مجالات العلوم والابتكار، عبر تدريبهم وتهيئتهم للمشاركة في مسابقات «First Lego League».

يأتي هذا الدعم في إطار حرص المؤسسة على تعزيز المهارات التقنية والابتكارية لدى الطلاب، وتمكينهم من خوض التحديات العلمية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقد حقق فريق المؤسسة العام الماضي إنجازات مشرفة في هذه المسابقات، مما يعكس دور المؤسسة في المنافسات العلمية العالمية.

ويخوض الفريق منافسات «First Lego League»، حيث يقوم الطلاب ببناء روبوت قادر على أداء مهام معقدة على طاولة التحدي، لتحقيق أعلى قدر ممكن من النقاط. وتتناول المسابقة هذا العام موضوع «Submerged»، الذي يركز على التحديات البيئية المتعلقة بالبيئة البحرية. ويشمل مشروع الفريق تطوير حلول ابتكارية تساهم في حماية البيئة تحت الماء. وتشمل المسابقة عدة مراحل تبدأ بالمستوى المحلي، ثم الوطني، وصولاً إلى المنافسات العالمية، حيث تطمح المؤسسة إلى تحقيق إنجازات بارزة دولياً.

وأكدت الدكتورة مريم الغاوي، مدير مركز حمدان للموهبة والابتكار التزام المؤسسة بتقديم كافة سبل الدعم لفرقنا الطلابية في هذه المسابقات العلمية المرموقة، ليس فقط من أجل تمثيل الدولة، بل لتعزيز قدراتهم الابتكارية وتحفيزهم على تحقيق الإنجازات.

وقالت إن مشاركتنا في المسابقة ليست جديدة؛ فقد حقق فريق مركز حمدان للموهبة والابتكار إنجازاً متميزاً في بطولة الروبوت المفتوحة لعام 2024 التي أقيمت في النرويج.

حيث حصلوا على المركز الثالث في أداء الروبوت في البطولة الأوروبية والمركز الأول في المنافسة الودية بتفوقهم على أفضل الفرق المشاركة في النصف النهائي والنهائي. وقد تأهل الفريق رسمياً للبطولة الدولية بعد فوزه بالمركز الأول في تصميم الروبوت وأدائه على المستوى الوطني، وهو إنجاز عظيم يعكس التزام المؤسسة. نتوقع من فرقنا هذا العام مستويات عالية من الإبداع والتميز تليق بهذه التجربة الرائدة.

وتشكل هذه المسابقات العلمية والتقنية منصات تعليمية ملهمة للطلاب، حيث تتيح لهم اكتساب مهارات عملية في مجالات استراتيجية، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتعزز مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي. وتساعد هذه المشاركات على إعداد جيل من المبدعين القادرين على إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم وتقديم حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.