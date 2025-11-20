ولي عهد الشارقة يشهد حفل تخريج أكاديمية العلوم الشرطية

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، أمس، حفل تخريج الفوج الثالث من طلبة الدكتوراه، والفوج السابع من طلبة الماجستير في أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.

وتفضل سمو رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بتسليم الشهادات إلى الخريجين والخريجات، والبالغ عددهم 57 خريجاً، منهم 49 في برنامج الماجستير، و8 في برنامج الدكتوراه، مهنئاً سموه الخريجون والخريجات، متمنياً لهم دوام التوفيق في حياتهم العلمية والعملية، كما تفضل سموه بالتقاط صورة جماعية مع الخريجين والخريجات وأعضاء مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.

وألقى العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، كلمة استهلها برفع أسمى آيات الولاء والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على توجيهاته ورؤيته الحضارية، التي جعلت من العلم ركيزة للبناء، ومن الاستثمار في الإنسان نهجاً لنهضة الإمارة.

كما توجه العميد العثمني بخالص الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الشارقة على رعايته الدائمة لبرامج الأكاديمية، ودعمه المستمر وحرصه على تطوير منظومتها العلمية والبحثية، مثنياً على متابعة وجهود مجلس الأكاديمية في تطوير السياسات، ومتابعة الأداء الإداري والأكاديمي.