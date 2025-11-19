جامعة حمدان الذكية «أفضل بيئة عمل»

حصدت جامعة حمدان بن محمد الذكية، للعام الثاني على التوالي، شهادة «أفضل بيئة عمل» من الهيئة العالمية «Great Place to Work»، لتواصل مسيرتها في ترسيخ ثقافة عمل قائمة على الثقة، والتمكين، والإبداع، والابتكار.

إنجاز

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لاستراتيجية الجامعة في تمكين رأس المال البشري وتعزيز رفاه الموظفين وتوازنهم بين الحياة والعمل، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، في جعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل والابتكار.

قوة

وأكد الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة أن هذا التقدير العالمي يعكس قوة المنظومة المؤسسية للجامعة التي تضع الإنسان في صميم مسيرتها التطويريـــة.

وقال: «حفاظ الجامعة على شهادة أفضل بيئة عمل للعام الثاني على التوالي هو ثمرة ثقافة مؤسسية تقوم على الثقة والتمكين والإبداع، ونحن لا نرى السعادة المؤسسية مجرد شعار، بل ممارسة يومية تنعكس في بيئة العمل الذكية التي تُحفّز الطاقات وتُلهم العقول، لتبقى الجامعة نموذجاً وطنياً في الريادة المؤسسية وبيتاً للابتكار والتميّز».