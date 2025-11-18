سلطان بن أحمد يفتتح مدرسة أمريكية في الشارقة

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، مدرسة رشمور الأمريكية، التي تضم مراحل دراسية ما قبل الروضة «التمهيدي» حتى الصف السابع، وذلك في ضاحية السيوح. وأزاح سموه الستار عن اللوح التذكاري، إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمدرسة، مشاهداً سموه فقرات ترحيبية قدمها طلاب مدرسة رشمور الأمريكية، والتي استهلت بترديد النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلا بعدها أحد الطلبة آيات قرآنية من الذكر الحكيم.

واستمع سموه لأبيات شعرية رحب فيها أحد الطلبة بسموه، معبراً عن اعتزازه والطلبة بانتمائهم لمدرسة رشمور الأمريكية، معاهداً سموه بالجد ومضاعفة الجهود، ليكونوا خير جيل في المستقبل، كما قدّم عدد من طالبات المدرسة فقرة فنية عبّرن خلالها عن اعتزازهن باللغة العربية ودورها في صون الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الثقافي، مجسدات من خلال أدائهن قيم الفصاحة والجمال التي تحملها اللغة العربية، وما تمثله من رافد أساسي لتراثنا العريق، ومعبرات عن سعادتهن بالوجود في المدرسة التي ينهلن منها العلم والمعرفة.

وتجوّل سموه في مبنى المدرسة، مُشاهداً سموه منطقة لعب الأطفال المخصصة لهم في وقت الفسحة، والفصول الدراسية المزودة بأحدث تقنيات التعليم الحديثة، مستمعاً سموه إلى شرح من الهيئة الإدارية حول البرامج التعليمية المبتكرة.

والتقى سموه طلبة مرحلة رياض الأطفال، متعرفاً على أبرز ما تقدمه المدرسة من أنشطة تعليمية وترفيهية تنمي مهاراتهم الأساسية. وتجول سموه في أقسام المدرسة التي تضم عيادة مزودة بأجهزة وكوادر طبية مدربة لمتابعة حالة الطلبة الصحية، ومكتبة تحوي قرابة 1250 كتاباً، وعرّج سموه على القسم الرياضي في المدرسة.

حضر الافتتاح، بجانب سموه، الشيخ محمد بن أحمد القاسمي، نائب رئيس دائرة النفط، وسعيد بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعلي أحمد الحوسني، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعدد من المسؤولين.