سلطان بن أحمد يطلع على مشروعات جامعة الشارقة

اطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، على عدد من أبرز المشروعات العلمية التي تنفذها الجامعة، خلال لقائه الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة ونوابه وعدداً من المسؤولين.

واطلع سموه خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه بالجامعة، على تقرير حول «مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس والتغيرات المناخية» في الجامعة، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات البحثية والمعرفية للأفراد والمؤسسات في هذا المجال، والإسهام في دعم اتخاذ القرارات من خلال توفير دراسات وأبحاث متخصصة لمواجهة الكوارث والأزمات المناخية.

وتعرف سموه على عدد من المشروعات البحثية المهمة التي يعمل عليها المركز من خلال الباحثين في المعاهد البحثية بالجامعة، ومنها: مشروع تحضير الخرائط الهيدرولوجية لتقييم مخاطر جريان الأودية والفيضانات في إمارة الشارقة، الذي يهدف إلى تطوير هذه الخرائط باستخدام النماذج الهيدرولوجية والذكاء الاصطناعي، لتحديد وتقييم المناطق المعرضة لمخاطر جريان الأودية والفيضانات، وتعزيز الجاهزية وتوجيه التدابير الوقائية،.

بالإضافة إلى مشروع تطوير نموذج أولي لنظام استشعار وإنذار مبكر ذكي لمراقبة الفيضانات، ومشروع إدارة المخاطر الصحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من خلال الاعتماد على استخدام نماذج «LSTM»، والتعلم العميق للتنبؤ بتفشي الأمراض بعد الفيضانات وتحسين تخصيص الإمدادات الطبية.

كما استمع سموه إلى عدد من مبادرات الخدمة المجتمعية التي قدمها مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس والتغيرات المناخية للمجتمع، ومنها دعم كبار السن خلال فترة التأثر بالأمطار من خلال مشاركة وحدة دعم الرعاية الصحية المتنقلة.

وكذلك تطوير برامج لتدريب المتطوعين وخطط الاستجابة للكوارث، وعقد ورش عمل مع عدد من الهيئات الحكومية لتحسين الاستعداد لجريان الأودية.

كما اطلع سموه على مشروع بناء حرم جامعي ذكي ومتكامل مع الذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى دعم تحقيق الأولويات الأربعة لخطة الجامعة الاستراتيجية 2024 /2030م «EDGE»، حيث تسعى لتحقيق التميز في أربعة مجالات رئيسة هي التوطين، والرقمنة، والمشاركة العالمية، وريادة الأعمال.

لقاء

والتقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، في مكتبه، عدداً من طالبات الجامعة المبتعثات إلى جامعات عالمية، ضمن برنامج التبادل «الدراسة في الخارج» والذي ينظم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد سموه، بجهود الطالبات وطموحهن الكبير، وسعيهن إلى تطوير مهاراتهن ومعارفهن من خلال تجربة برنامج الدراسة في الخارج، والتعرف على الثقافات في الدول التي خضن تجربة الدراسة في جامعاتها، موصياً سموه إياهن بضرورة مضاعفة الجهود والجِد والاجتهاد وتطبيق ما تلقينه من علم خلال تجربتهن حتى الوصول إلى يوم التخرج.

وأكد سموه أهمية برنامج التبادل والدراسة في الخارج الذي ينعكس على مستوى طلبة الجامعة، ويعزز من مهاراتهم العملية والتعليمية ويطور من علاقاتهم من خلال الاحتكاك بالثقافات المختلفة والجاليات المتنوعة، كما يسهم في تفعيل الاتفاقيات والشراكات بين جامعة الشارقة والجامعات العالمية.

وتعرف سموه من الطالبات المبتعثات، على تجربتهن وأهم مكتسباتها العلمية والعملية والحياتية، حيث قدمن شرحاً حول فترة الدراسة في الخارج، وطرق التعلم وكيفية تعاملهن معها، إضافة إلى أهم الفوائد والتحديات التي واجهتهن، وأبرز المقترحات التطويرية.

ووجهت الطالبات، الشكر والتقدير لسموه على اهتمامه واستقباله لهن، مثمنات حرصه على استقبالهن والتعرف على تجربتهن، ومتابعة كل الأمور المتعلقة ببرنامج التبادل «الدراسة في الخارج»، إضافة إلى الدعم الكبير الذي يلقينه في الجامعة من الهيئة الإدارية والتدريسية.