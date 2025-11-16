لبنى القاسمي تشيد بجهود جامعة الشارقة لترسيخ التميز

عقدت جامعة الشارقة اجتماع المجلس الاستشاري لكلية إدارة الأعمال، وذلك لمناقشة أبرز الخطط والمقترحات والتوصيات الرامية إلى تعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع، وتطوير برامجها الأكاديمية والتدريبية بما يُهيئ الطلبة لسوق العمل.

جاء الاجتماع بحضور كل من معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، رئيسة المجلس الاستشاري للكلية، والأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، والدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والأستاذ الدكتور إلهان أوزتورك، عميد كلية إدارة الأعمال.

ورحب الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي برئيسة وأعضاء المجلس الاستشاري، معرباً عن فخره واعتزازه بخبراتهم المتميزة في مجال إدارة الأعمال، وأكد أن كلية إدارة الأعمال تعد من أعرق كليات جامعة الشارقة، حيث تقدم مجموعة متميزة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا، التي تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار إلى أن جامعة الشارقة، بوصفها جامعة شاملة ومتكاملة، توفر بيئة مثالية لبرامج إدارة الأعمال للتكامل والتعاون مع مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية، ما يعزز من قدرة الكلية على إعداد خريجين متميزين ومؤهلين.

وأشادت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، رئيسة المجلس الاستشاري، بالجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة الشارقة في ترسيخ التميز الأكاديمي، من خلال تبنيها عدداً من الركائز الاستراتيجية، مثل التحول الرقمي، وتطوير أساليب التعليم والتعلم الذكي، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتوسيع الشراكات الدولية.

وقدم الأستاذ الدكتور إلهان أوزتورك، عميد الكلية، عرضاً لأبرز إنجازات الكلية على المستويين المحلي والدولي.