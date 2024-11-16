«حمدان بن راشد الطبية والتربوية» تبدأ مرحلة تنفيذ مسابقة «مبتكرون 2024»

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية انطلاق مرحلة التنفيذ لمسابقة «مبتكرون 2024»، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى دعم الابتكار والإبداع بين الشباب في الدولة، من خلال إتاحة الفرصة لأصحاب الأفكار المميزة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية في بيئة متطورة ومجهزة في مختبر فاب لاب الإمارات.

وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص المؤسسة على توفير بيئة شاملة تمكن المبدعين من الشباب من تقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية وتعزيز مساهمة الإمارات في مجالات العلوم والتقنية.

وشهدت المسابقة هذا العام اهتماماً واسعاً، حيث تلقت المؤسسة 137 طلباً للمشاركة من مختلف أنحاء الدولة. وبعد عملية تقييم دقيقة أجرتها لجنة تحكيم متخصصة تضم نخبة من الخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تم اختيار تسعة فرق متميزة للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

وقد استندت عملية التقييم إلى معايير تشمل الابتكار والأثر المتوقع وقابلية التطبيق، إضافة إلى إجراء مقابلات تقييمية.

وقد انطلقت مرحلة التنفيذ بتاريخ 23 سبتمبر 2024 وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري، على أن تقام المرحلة الثانية من التقييم في 23 نوفمبر لتحديد الفرق الفائزة.

وفي هذا السياق، صرحت خولة أحمد بحلوق، المدير التنفيذي المساعد لقطاع التميز،، قائلة: «تؤكد مسابقة «مبتكرون» التزام مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم بتشجيع وتنمية القدرات الابتكارية لدى الشباب الإماراتي، من خلال توفير الدعم المعرفي والتقني ».

وتشمل المشاريع التسعة المؤهلة للتنفيذ هذا العام ابتكارات نوعية تغطي مجالات متعددة، من بينها: نظام أتمتة المنزل بالتحكم الذهني، ومشروع لتحسين استدامة المياه الجوفية، ونظام «فلج»، وتقنية تنظيف الألواح الشمسية باستخدام تقنيات صوتية، إضافة إلى أنظمة الزراعة المائية داخل المنازل، وإدارة التوتر عبر جهاز «StressSync»، وسوار للكشف عن حالات الغرق، ونظام تظليل ذكي مرن، ومشروع «CrossSafe» لتعزيز أمان المشاة.

وبعد انتهاء مرحلة التنفيذ، يتم تقييم المشاريع لاختيار الفائزين بناءً على معايير الإبداع والأثر الاجتماعي وقابليتها للتطبيق العملي. وستنال المشاريع الفائزة تقديراً خاصاً يشمل جائزة مالية بقيمة 20,000 درهم وشهادة تقدير .