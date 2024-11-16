أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أمس، إطلاق جائزة «قاموس علم النفس للبحث العلمي»، ضمن مشروع قاموس علم النفس الإماراتي الروسي، الذي أطلقته في وقت سابق، تنفيذاً لبنود الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة وجامعة الأورال الفيدرالية في روسيا الاتحادية، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز البحث العلمي والدراسة الأكاديمية في مجال علم النفس.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز الباحثين والعلماء وتشجيعهم لمواصلة السعي لتحقيق التميز في هذا المجال الحيوي، وتسليط الضوء على الأفراد والمؤسسات الملتزمة بتطوير المعرفة النفسية .

وأكد عبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن الجائزة تعد فرصة للعلماء والباحثين لتقديم أعمالهم البحثية، والمساهمة في تطوير المعرفة في مجال علم النفس، ويتوقع أن تحدث تأثيراً إيجابياً على المجتمع الأكاديمي والعلمي بشكل عام، من خلال الإسهام في تعزيز الفهم العميق والمعجم الخاص بعلم النفس في الإمارات وروسيا.

وأوضح أن الجائزة تسعى إلى تكريم الأبحاث الرائدة التي تتصدى للتحديات المعقدة في ترجمة وتكييف المفاهيم النفسية بين اللغتين العربية والروسية، لافتاً إلى أن الجائزة تعترف بالدور الحيوي للتكنولوجيا في الأبحاث الحديثة من خلال تخصيص فئة خاصة لأفضل استخدام لأداة «Dictionary GPT»، وهي أداة ذكاء اصطناعي متطورة مدربة على بيانات القاموس. وسيكون الإعلان الرسمي وفتح باب المشاركات خلال الفترة من أمس وحتى 15 يناير المقبل، على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز في حفل خاص يقام يوم 15 فبراير 2025.