تخريج 1668 طالباً وطالبة في كليات التقنية العليا دفعة «طموح بلا حدود»

كرّم معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجمع كليات التقنية العليا، 1668 خريجاً وخريجة في كليات التقنية العليا على مستوى أبوظبي والعين والظفرة، من دفعة العام 2025، دفعة «طموح بلا حدود»، من بينهم 117 حصلوا على الامتياز والامتياز مع مرتبة الشرف.

وشملت قائمة المكرمين خريجي البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني، من برامج الهندسة وإدارة الأعمال والإعلام التطبيقي والعلوم الصحية وعلوم الكمبيوتر والمعلومات والتربية.

وأعرب معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي عن فخره واعتزازه بخريجي دفعة «طموح بلا حدود»، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية المقبلة.

وقال معاليه خلال حفل تخريج الطلبة الذي أقيم أمس في مركز أدنيك أبوظبي: نحتفي بنخبة من الكفاءات الشابة الوطنية التي تمتلك الأدوات العلمية والمهارات العملية اللازمة للمنافسة والإبداع في مجالات حيوية تشكل ركائز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة.

وأضاف: تواصل منظومة التعليم التطبيقي في الدولة ترسيخ مكانتها باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لبناء اقتصاد معرفي وتنافسي قائم على المهارات المتقدمة.

وسنواصل في كليات التقنية العليا العمل وفق منهجية تعليمية مرنة تربط التخصصات الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل، وتسهم في بناء جيل من الخريجين القادرين على الابتكار وريادة الأعمال والإسهام في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071.

وأقيم حفل التخريج بحضور الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وأحمد العور، المدير التنفيذي لكليات التقنية بأبوظبي، والدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لكليات التقنية في العين.

والمهندس عبدالرحمن الجحوشي، المدير التنفيذي لكليات التقنية بالظفرة، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، والشركاء الاستراتيجيين، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وأولياء الأمور. وتميز الحفل بتقديم جوائز كبرى لأوائل الخريجين على مستوى دفعة العام 2025، والتي تمثلت في 4 سيارات مقدمة من مجموعة «عبدالواحد الرستماني» الشريك الاستراتيجي لكليات التقنية العليا، وقد حصل عليها 4 من الخريجين والخريجات.