أكاديميون وخبراء ناقشوا «الصحة والقانون: آفاق وتحديات» في جامعة الإمارات

نظمت كلية القانون في جامعة الإمارات مؤتمرها السنوي التاسع والعشرين تحت عنوان «الصحة والقانون: آفاق وتحديات». حيث جمع هذا المؤتمر نخبة من الأكاديميين والخبراء القانونيين والممارسين وصانعي السياسات لمناقشة أحدث الابتكارات والتحديات القانونية في مجال الصحة العامة.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، بالحضور وأكد أن هذا المؤتمر يُعد فرصة مهمة لمناقشة أهم القضايا القانونية التي تؤثر على حياة الأفراد والمجتمعات في ظل التطورات السريعة.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى من خلال تنظيم المؤتمرات الرائدة إلى استثمار قدراتها في مجال البحث والابتكار لإيجاد حلول مستدامة للتحديات العالمية، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين. وأضاف أن المؤتمر سيركز على محاور متنوعة تشمل الابتكارات القانونية في الصحة، ودور القانون في تعزيز الصحة العامة، ومواجهة الأوبئة والأمراض، بالإضافة إلى التحديات التي تطرحها التكنولوجيا في الرعاية الصحي. وشمل المؤتمر العديد من الجلسات المهمة التي قدمها متخصصون من داخل الدولة وخارجها.

واختتمت أعمال المؤتمر بجلسة رابعة ترأسها الأستاذ الدكتور محمد النسور، حيث عرضت الدكتورة فاطمة العوّا من منظمة الصحة العالمية مشكلة «وباء تعاطي التبغ في المنطقة»، واختتم الدكتور محمد المعمري بنقاش حول «دور القانون في تعزيز برامج إعادة التأهيل من الإدمان». ويعد هذا المؤتمر منصة حيوية لتعزيز التفاعل وتبادل الأفكار بين الخبراء والمتخصصين.