المرأة تتولى رئاسة لجان التدقيق بـ 13.3 % من الشركات المدرجة بالإمارات

أصدرت جامعة هيريوت وات بالتعاون مع جرانت ثورنتون، أمس، تقريراً شاملاً حول تمثيل المرأة في لجان التدقيق في الإمارات تحت عنوان «سلسلة أبحاث جرانت ثورنتون الاستكشافية - المرأة في لجان التدقيق في الإمارات 2024».

ويعد هذا التقرير أول تحليل مفصّل يقدم معلومات شاملة عن تمثيل المرأة في لجان التدقيق في الشركات المدرجة في الإمارات.

استعرض التقرير، الذي أعدته البروفيسورة دام هيذر ماكجريجور، عميد ونائب مدير جامعة هيريوت وات في دبي، وطالبتا الدكتوراه في الجامعة، أولابيسي إبيلاييه وكلودين سالجادو، بيانات السنة المالية المنتهية في عام 2023 لعدد 148 شركة من أصل 168 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وتم استبعاد الشركات العشرين المتبقية إما لأنها لم تكن مدرجة بعد في عام 2023 أو لأنها لم تتوفر لديها تقارير حوكمة شركات يمكن الاطلاع عليها.

ومن أصل 148 شركة تمت مراجعتها، ترأست النساء 22 لجنة تدقيق، وبما أن بعض النساء يشغلن مناصب متعددة في المجلس، فإن هذه المناصب الـ 22 تشغلها 19 امرأة. ويشير ذلك إلى أن 13.3% من جميع الشركات المدرجة في الإمارات ترأست النساء لجان التدقيق فيها.

وتهيمن 5 شركات محاسبة على مشهد تدقيق حسابات الشركات المدرجة في الإمارات وهي إرنست ويونغ، وديلويت آند توش، وجرانت ثورنتون، وبرايس ووتر هاوس كوبر وكي بي إم جي.