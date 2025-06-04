جامعة حمدان بن محمد الذكية تبحث التعاون مع المؤسسات التعليمية في أوزبكستان

أجرت جامعة حمدان بن محمد الذكية زيارة رسمية إلى جمهورية أوزبكستان، برئاسة الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، التقى خلالها شوهرُخ حاجي أكبروفيتش دالييف، النائب الأول لوزير التعليم العالي والعلوم والابتكار، وعدداً من كبار المسؤولين والممثلين عن القطاع الأكاديمي في الدولة.

ناقش الجانبان سُبل إطلاق تعاون استراتيجي في مجالات التعليم الذكي، وتطوير برامج أكاديمية مشتركة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، إلى جانب إطلاق مبادرات بحثية مشتركة وتوسيع استخدام تقنيات التعليم الرقمي في دعم التحول التعليمي بأوزبكستان.

وقدّم الدكتور العور عرضاً شاملاً لتجربة الجامعة الممتدة لأكثر من 23 عاماً في مجال التعليم الذكي، واستراتيجيتها في دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن بيئات تعليمية تفاعلية تلبي تطلعات المستقبل.

كما شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات المثمرة مع قيادات أكاديمية من نخبة الجامعات الأوزبكية، من بينها الجامعة الوطنية الأوزبكية، وجامعة طشقند الحكومية التربوية، وجامعة طشقند الحكومية للاقتصاد، إلى جانب اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولي وزارة التعليم العالي والعلوم والابتكار، ووكالة التنمية الابتكارية.

وخلال اللقاء الرسمي مع دالييف، الذي يُعد من أبرز الشخصيات الأكاديمية وصنّاع السياسات في أوزبكستان، تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من النماذج الرائدة في تطوير التعليم.

وأكد الدكتور منصور العور أن بناء شراكات معرفية مستدامة يُعد من الركائز الاستراتيجية لجامعة حمدان بن محمد الذكية، مشيراً إلى أن التعاون مع المجتمع الأكاديمي في أوزبكستان يُمثّل خطوة نوعية في مسيرة الجامعة نحو توسيع أثرها الدولي، وتكريس مكانة دولة الإمارات كمنارة للابتكار في التعليم.