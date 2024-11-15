برنامج عروض الابتكار يعلن الفائزين في دورته الخامسة

أعلن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وصندوق محمد بن راشد للابتكار، عن الفائزين بتحديات الدورة الخامسة من برنامج عروض الابتكار، التي تم تنظيمها بالشراكة بين «المركز» و«الصندوق»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتي غطت فئتين هما، طلاب الحلقة الثالثة في مدارس دولة الإمارات، وطلاب الجامعات.

وفاز بالدورة الخامسة لعروض الابتكار، في فئة طلاب الحلقة الثالثة في المدارس مشروع «إيديو بريدج» (Edubridge )، وهو عبارة عن منصة رقمية تستخدم الواقع الافتراضي لتشجيع الطلاب على التفاعل مع الدروس، أما في فئة طلاب الجامعات ففاز مشروع «نيكسي ليرن» (Nexilearn )، وهو عبارة عن منصة رقمية تعمل على تصميم تجربة تعليم مخصصة لكل طالب.

واستقطبت تحديات الدورة الخامسة أكثر من 100 فكرة ومشروع مبتكر، استعرضت مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول المبتكرة في مجال التعليم، وعرض الطلاب المتأهلون للمرحلة النهائية مشاريعهم المبتكرة أمام لجنة تحكيم ضمت نخبة من الخبراء والمتخصصين من مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وصندوق محمد بن راشد للابتكار ووزارة التربية والتعليم وجامعة الإمارات.

إشراك الطلاب

وأكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن برنامج عروض الابتكار عمل في دورته الخامسة على إشراك طلاب المدارس والجامعات في تصميم عملية تعليمية مستقبلية جاذبة وممكنة للطلاب، انطلاقاً من إدراكه أهمية تحفيز الطلاب على التفكير خارج الصندوق، وتوليد أفكار جديدة مبتكرة تعيد تعريف النموذج التعليمي، وتدعم جهود حكومة دولة الإمارات في إعادة تصميم مستقبل القطاعات الأكثر ارتباطاً بجودة حياة المجتمع.

وأشادت هدى الهاشمي بالأفكار والمشاريع النوعية التي تلقاها برنامج عروض الابتكار، والتي تجاوزت 100 فكرة ومشروع ركزت على إيجاد حلول لتحديات مرتبطة بقطاع التعليم، صممها طلاب مدارس وجامعات انطلاقاً من تجربتهم اليومية في الحياة الأكاديمية، مؤكدة أن الأفكار والمشاريع المشاركة عكست ما تمثله دولة الإمارات من بيئة حاضنة وممكّنة ومحفزة للعقول والمواهب والمبتكرين.

من جهته، أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية البرنامج في إتاحة فرصة فريدة للطلاب تمكنهم من توجيه شغفهم والتزامهم ومهاراتهم الإبداعية نحو تعزيز المنظومة التعليمية في الدولة، معرباً عن تهنئته وتبريكاته للطلاب الفائزين.

تحفيز

وأكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، حرص الوزارة على إشراك الطلبة في مختلف الفعاليات والمسابقات الريادية، خاصة التي تتعلق في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، لما لذلك من دور محوري في تنمية مهارات الطلبة وتحفيزهم على جعل الابتكار منهجاً لهم في مختلف مراحل مسيرتهم التعليمية.

«إيديو بريدج»

وفازت الطالبة طيف أحمد الجسمي في فئة الحلقة الثالثة عن مشروعها «إيديو بريدج» (Edubridge)، الذي يمثل منصة رقمية منصة توظف الواقع الافتراضي في تشجيع الطلاب على التفاعل مع الدروس بطريقة ممتعة وتفاعلية لتشكل حلاً رقمياً متقدماً للتغلب على مشكلة نقص تفاعل الطلاب.

وفي فئة طلاب الجامعات، فاز بالتحدي الطلاب ريم السيد، ومحمد العشري، وجنى عيسى، وندى حنيفة، ورغد النجار، وسارة الخطيب، وياسمين أشرف، وسارة النقبي، عن مشروعهم «نيكسي ليرن»الذي يعد منصة رقمية تعمل على تصميم تجربة تعليم مخصصة لكل طالب.

مبادرة مستدامة

ويمثل برنامج عروض الابتكار، مبادرة حكومية مستدامة تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وروّاد الأعمال والمبتكرين، للمساهمة في نشر وتعميم وتطبيق ثقافة الابتكار.

وشملت تحديات عروض الابتكار في دورتها الخامسة، تحديين لطلاب الحلقة الثالثة في مدارس الدولة، ركز الأول على تطوير حل مبتكر لسد الفجوة بين المعلمين والطلاب. أما التحدي الثاني فتمثل في ابتكار حلول لتحدي الكشف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وأثره في تباين مستويات الطلاب والتأثير في مهارات الكتابة لديهم.