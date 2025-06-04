جامعة خليفة تحتفي بإنجازات 1112 خريجاً

تحتفي جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالإنجازات الأكاديمية لنحو 1112 طالباً وطالبة من خريجي برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وذلك خلال حفل تخريج دفعة عام 2025، الذي يقام على مدار يومي 11 و12 يونيو الجاري في أبوظبي.

وبالتزامن مع «عام المجتمع 2025»، يشمل الحفل خريجين من مجموعة واسعة من التخصصات، حيث يتخرج 725 طالباً وطالبة من برامج البكالوريوس، و193 من الماجستير، و163 من الدكتوراه، إلى جانب 31 خريجاً من برنامج الدكتور في الطب، ليبلغ العدد الإجمالي 1112 خريجاً وخريجة.

ويمثل هذا العام محطة مهمة لبرنامج الهندسة الطبية الحيوية في جامعة خليفة، إذ يشهد عدداً قياسياً من الخريجين الذين يسهمون في دعم جهود دولة الإمارات لتطوير تقنيات الرعاية الصحية.

كما يحتفي الحفل بالدفعة المتميزة من خريجي برنامج الهندسة النووية الرائد، وهو الأول من نوعه في الدولة، والذي يسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة.

ويعكس حفل التخرج هذا العام التوسع المستمر للجامعة في التخصصات المستقبلية الحيوية.