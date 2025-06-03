أمريكية الشارقة تحتفل بتخريجدفعة «ربيع 2025»

احتفلت الجامعة الأمريكية في الشارقة، بتخريج 794 طالباً وطالبة ضمن دفعة ربيع 2025 بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة، إلى جانب قيادات الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأُسر الخريجين وضيوفهم.

وشكّل الحفل الرسمي الذي أُقيم أمس في قاعة المدينة الجامعية، مناسبة مميزة عكست التنوّع الثقافي للدفعة التي مثّلت 47 جنسية. وألقت الشيخة بدور القاسمي كلمة عبّرت فيها عن فخرها واعتزازها بالخريجين.

مشيدة بإصرارهم ومثابرتهم، ومؤكدة أن طلبة الجامعة يغادرونها ليس فقط بشهادات أكاديمية مرموقة، بل أيضاً بالشجاعة لطرح الأسئلة الجوهرية، وبالتعاطف والرؤية التي تمكّنهم من قيادة المستقبل بروح المسؤولية والإنسانية.

وأضافت: بينما يخطو خريجونا خطواتهم نحو مستقبلٍ مليء بالتحديات، فإنني على ثقة بقدرتهم على التكيّف، والقيادة الواعية، واتخاذ قرارات تستند إلى القيم السامية التي تمثل الجامعة وإمارة الشارقة.

وقال الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة، إن هذه الدفعة تجسّد رسالة الجامعة في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والالتزام بالقيم، ويتمتعون بالقدرة على إحداث تغيير إيجابي في عالم سريع التغير، مشيراً إلى أن الخريجين يودّعون الجامعة وهم يحملون معهم الثقة والشغف والمرونة لبناء مستقبلهم وخدمة مجتمعاتهم.

ومنحت الجامعة الدكتورة مناهل ثابت شهادة الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية، تقديراً لإسهاماتها المتميزة في مجالي الاقتصاد والذكاء الاصطناعي.

وتُعدّ الدكتورة ثابت من الشخصيات العالمية البارزة، حيث تتمتع بخبرة عميقة في الرياضيات الكمية والهندسة المالية، وقدّمت استشارات استراتيجية لمؤسسات دولية بشأن تطوير سياسات اقتصادية مبتكرة.

وشهد الحفل تخريج أول دفعتين من برنامجي الدراسات العليا في «ماجستير الآداب في الدراسات الدولية» و«ماجستير العلوم في التعلم الآلي».

وضمّت دفعة «ربيع 2025»، 123 خريجاً وخريجة من برامج الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) و671 من برامج البكالوريوس، من بينهم 447 طالبة و347 طالباً، بينهم 184 مواطناً ومواطنة من دولة الإمارات.