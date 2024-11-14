إعلان الفائزين بجائزة حمدان-الألكسو للبحث التربوي المتميز

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، أمس الأول، عن الفائزين بجائزة حمدان-الألكسو للبحث التربوي المتميز على مستوى الوطن العربي لهذا العام.

وسيتمّ تكريم الفائزين ضمن حفل رسمي يقام في اليوم الثاني من المؤتمر التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي 28 نوفمبر الجاري.

وأكد معالي الدكتور محمد ولد أعمر، مدير عام الألكسو، أنّ الجائزة تحفز الباحثين والمؤسسات على توجيه طاقاتهم نحو البحث العلمي والابتكار، ما يسهم في اكتشاف حلول جديدة للتحديات العلمية في مجالات البحث العلمي والتربوي المتميز.

وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إن جائزة حمدان-الألكسو للبحث التربوي المتميز تبوأت مكانة مهمة على خارطة البحث التربوي العربي، وأصبحت منصة فاعلة لدعم البحث العلمي في المجال التربوي. وتضمنت البحوث الفائزة، فوز الدكتورة زينب حسن حامد علي السلامي من جامعة عين شمس في مصر عن بحث حول «بناء نموذج لتوظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعلم بالمشروعات ببرامج إعداد المعلمين وأثره على المخرجات الابتكارية والشغف»، بينما فازت الدكتورة رحمة بنت سليمان بن هادي ذاكر، وحسن بن ظافر ابن حسن الزهراني من السعودية عن بحث حول «أثر توظيف الرحلات المعرفية المعزَّزَة بأدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية التحصيل الأكاديمي وتحسين الاتجاه نحو الرياضيات لدى طلاب المرحلة الثانوية».

كما فاز الدكتور عبد العزيز بن فالح بن إبراهيم العصيل من جامعة الملك فيصل عن بحثه حول «برنامج تعليميٌ قائم على تقنية الميتافيرس Metaverse وقياس فاعليته في تنمية مهارات المستقبل الرقمية والاتجاه نحو تعزيزها لدى طلاب التعليم الجامعي»، بينما فاز فريق من الباحثين من جامعة الملك عبد العزيز، يضم الدكتورة إيمان بنت علي بن محمد المحمدي والأستاذة ملاك بنت علي الفهمي الزهراني والأستاذة بشاير بنت عبد الله بن سعيد القرني والدكتورة إرادة بنت عمر حمد والأستاذة جوانا بنت عبد الله بن سليمان الجهني، عن بحث «استخدام طلبة الدراسات العليا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي ومدى الانتشار وعلاقته بمتلازمة الاحتيال المتصور».