شراكة بين «دبي العطاء» و«أليك» للارتقاء بالمرافق التعليمية في الإمارات والنيبال

بعد دعمها الناجح لمبادرة دبي العطاء لتجديد مرافق الفصول الدراسية وفناء المدرسة الأهلية الخيرية للبنات والبنين في عجمان العام الماضي، قامت شركة أليك للهندسة والمقاولات، اليوم، بتمديد شراكتها مع المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

ومن خلال توقيع اتفاقية جديدة لمدة ثلاث سنوات ضمن مبادرة دبي العطاء "التطوع في الإمارات"، تلتزم "أليك" بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 600,000 درهم إماراتي لتعزيز البيئة التعليمية في ثلاث مدارس غير ربحية في الإمارات بحلول عام 2026، مما يرفع إجمالي مساهمتها إلى 800,000 درهم إماراتي وبدعم إجمالي لأربع مدارس في دولة الإمارات.

وضمن هذه الشراكة الممتدة، قدمت شركة "أليك" الدعم لتجديد المدرسة الأهلية الخيرية التأسيسية في دبي، حيث اجتمع 130 متطوعاً في 9 نوفمبر لتركيب طاولات الفصول الدراسية، ونقل الأثاث المدرسي الجديد، وتجهيز صالة المعلمين بطاولات وكراسي وخزائن جديدة، وإنشاء غرفة حسية جديدة للطلاب من أصحاب الهمم مجهزة بأدوات حسية وتعليمية، بالإضافة إلى تلوين الجداريات التعليمية على جدران المدرسة.

وتهدف هذه الجهود المشتركة إلى تجديد المدرسة الأهلية الخيرية التأسيسية في دبي، وخلق بيئة تعليمية تمكّن الطلاب من تحقيق إمكاناتهم الكاملة. وستساهم هذه التحسينات في تحسين البيئة التعليمية الشاملة للمدرسة، وتوفير مساحة داعمة حيث يمكن للطلاب الازدهار والنمو بشكل حقيقي.

وتلعب دبي العطاء دوراً رئيسياً في المساعدة على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى ضمان توفير تعليم شامل وسليم للجميع وتعزيز التعلم مدى الحياة بحلول عام 2030.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن "أليك" هي عضو مشارك في مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز المواطنة المؤسسية المسؤولة وتشجيع المبادئ الاجتماعية والبيئية العالمية التي تهدف لمواجهة تحديات العولمة.

وفي هذا السياق، قال السيد عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء: "بصفتها عضواً فاعلاً في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، تتوافق القيم التي تجسدها شركة ’أليك‘ مع تلك التي تتبناها دبي العطاء، مما يجعل شراكتنا معها ذات تأثير إيجابي وملموس. إن تعاوننا مع ’أليك‘ هذا العام ضمن جهود تجديد المدرسة الأهلية الخيرية التأسيسية في دبي يعدّ مثالاً حياً على النجاح الذي يمكن أن نحققه معاً. لقد كان للدعم الذي قدمته ’أليك‘ أثرٌ كبيرٌ في تحسين البيئة المدرسية، بدءاً من تجهيز الفصول الدراسية بالطاولات الدراسية والوسائل التعليمية عالية الجودة، ووصولاً إلى رسم جداريات ملونة تبعث على البهجة وتضفي طاقة إيجابية في أرجاء المدرسة، بالإضافة إلى إنشاء غرفة حسّية مخصصة للطلاب من أصحاب الهمم."

واختتم الشحي تصريحه قائلاً: "تسهم هذه التحسينات في توفير بيئة تعليمية شاملة وداعمة، تشجع الطلاب على اكتشاف إمكاناتهم وتحقيق التميز. نتوجه بالشكر الجزيل لشركة ’أليك‘ على التزامها المستمر، ولكل متطوع أسهم بوقته وجهده لإنجاح هذه المبادرة."

وبالإضافة لتلك المساهمات، قدمت شركة "أليك" أيضاً التزاماً بقيمة 186,000 درهم إماراتي لدعم مبادرة "تبنى مدرسة" التابعة لدبي العطاء. وعلى مدار السنوات الثلاث المقبلة، ستخصص دبي العطاء هذا التمويل لبناء مدرسة تتكون من ثلاثة فصول دراسية في إحدى قرى المنطقة الغربية من نيبال، مما سيتيح لـ90 طفلاً من البنات والبنين من الفئات المحرومة فرصة الحصول على تعليم أساسي سليم. وعلاوة على ذلك، سيتضمن البرنامج دروساً لمحو الأمية وتعليم الكبار، التي سيستفيد منها نحو 40 من كبار السن من أفراد المجتمع المحلي.

من جانبه، قال السيد جون ديب، الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير المالي في شركة "أليك": نؤمن في ’أليك‘ بأهمية المساواة وتوفير فرص التطوير المستمر لكافة أفراد فريق العمل، ويأتي دعمنا لمبادرات دبي العطاء الرائدة انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية وفي إطار التزامنا الراسخ بخدمة المجتمع، سواءً على المستوى المحلي أو العالمي. أتوجه بخالص الشكر والتقدير لدبي العطاء على إتاحة هذه الفرصة القيّمة، ونتطلع في ’أليك‘ لرؤية شراكتنا مع دبي العطاء تؤتي ثمارها، حيث نعمل معاً لإحداث تغيير إيجابي ومستدام في حياة المجتمعات التي نخدمها محلياً ودولياً."