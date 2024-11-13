إطلاق مبادرة «سفراء جامعة الإمارات الدوليين»

أطلقت جامعة الإمارات والمؤسسة الاتحادية للشباب مبادرة سفراء جامعة الإمارات الدوليين لإعداد نُخبة من طلبة الجامعة المتميزين لتمثيل الجامعة في المناسبات والمحافل الدولية، وذلك بحضور الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة بالإنابة - وخالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، والدكتورة سعاد المرزوقي - النائب المشارك لشؤون الطلبة - وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية في الجامعة والطلبة.

خطوة مهمة

وأكد الدكتور أحمد الرئيسي أن إطلاق المبادرة خطوةً مهمة نحو تعزيز الهوية الوطنية وتمكين شبابنا ليكونوا سفراء للعلم والثقافة في جميع أنحاء العالم، حيث إن جامعة الإمارات، باعتبارها صرحاً تعليمياً حضارياً، تعمل وفق رؤية استراتيجية طموحة من خلال التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف الدوائر والمؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة، على فتح آفاقٍ جديدة أمام طلبتها للتعلم والتطوير، وأن توفر لهم منصة لتعزيز مهاراتهم القيادية وبناء شبكة علاقات دولية، حيث سيسهم السفراء من خلال هذه المبادرة الطموحة في تبادل المعرفة وتطوير المهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، مما يسهم في إعدادهم ليكونوا قادة للمستقبل، حيث سيتاح لهؤلاء السفراء فرصة المشاركة في مؤتمرات دولية وورش عمل متنوعة لبناء مهاراتهم القيادية ليكونوا نماذج وطنية ناجحة».

وأشار خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب إلى أن مبادرة «سفراء جامعة الإمارات الدوليين» تعد جسراً يُؤهل الشباب ليكونوا ممثلين مؤثرين للوطن في المنظمات والمحافل العالمية، من خلال تزويدهم بمهارات التواصل الفعّال وبناء العلاقات الدولية، وتعزيز وعيهم بالثقافات المختلفة، كما أنها تتماشى مع أحد أهم مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، والمتمثلة بتأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي، حيث تعد خطوة نحو بناء شباب يتمتعون برؤية عالمية.