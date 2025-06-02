معرض «ست درجات» يحتفي بمشاريع تخرج الطلبة

نظّمت كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة معرض التخرّج السنوي «ست درجات» أمس الأول، في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والذي افتتحته الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة.

ويعد معرض «ست درجات» منصة لاستعراض مشاريع تخرج طلبة كلية العمارة والفن والتصميم. وجمع المعرض المفتوح للجمهور في نسخته الخامسة عشرة أعمال الطلبة الخريجين من مختلف البرامج الأكاديمية المتنوعة التي تقدمها كلية العمارة والفن والتصميم، والتي تشمل العمارة والتصميم الداخلي وإدارة التصميم وتصميم الوسائط المتعددة والاتصال البصري والتخطيط الحضري.

وقال الدكتور فاركي بالاّتوتشيريل، عميد كلية العمارة والفن والتصميم: «يُجسّد معرض ست درجات بالنسبة لكل طالب ثمرة أربع أو خمس سنوات من العمل الجاد في الاستوديوهات، ومن التجريب الإبداعي، والنمو الفكري والمهني. كما يمنح مجتمعنا لحظة فخر وتأمل واحتفال. لقد تطوّر المعرض بشكل ملحوظ على مرّ السنوات، وفي عامي الأخير بصفتي عميد كلية العمارة والفن والتصميم.

وقال حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: «نفخر باستضافة معرض ست درجات في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والذي يحتفي بالإبداع والابتكار والمواهب الاستثنائية التي ترعاها الجامعة الأمريكية في الشارقة. ويعكس هذا المعرض التزامنا المتواصل بجسر الفجوة بين التعليم والصناعة، وتمكين الجيل القادم من المصممين والمعماريين الذين سيسهمون في تشكيل مدن ومنتجات أكثر استدامة وتركيزاً على الإنسان في المستقبل».