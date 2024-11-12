«التربية» و«سبيس 42» تطلقان مبادرة تعليمية لطلبة المدارس

أعلنت «سبيس 42»، الشركة الإماراتية المختصة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حضور عالمي ملموس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، أمس عن إطلاق مبادرة تعليمية لتوعية وتثقيف الجيل القادم من العلماء والمهندسين والمتخصصين في علوم الفضاء، تزامناً مع بدء الاستعدادات النهائية لإطلاق قمرها الصناعي من الجيل الجديد «الثريا 4». وتشمل المبادرة تنظيم زيارات ميدانية لطلبة المدارس الحكومية في الإمارات إلى المراكز التابعة لشركة «الياه سات» للخدمات الفضائية في جميع أنحاء الدولة.

وتعتبر المبادرة جزءاً من حملة تعريفية، تستبق الإطلاق المرتقب للقمر الصناعي «الثريا 4» تحت شعار «عالم واحد، واتصال دائم»، تهدف إلى تعزيز المشاركة في العلوم من خلال تجارب التعليم العملي التي تتوافق مع مناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للياه سات للخدمات الفضائية التابعة لشركة «سبيس 42»، إن هذه المبادرة تعكس التزام «سبيس 42» الراسخ بتشجيع وتوفير فرص التعليم العملي وتعزيز وتأهيل الجيل القادم من المبتكرين والقادة في هذا القطاع الحيوي.

وقال إنه مع دخول مرحلة جديدة في استراتيجية النمو التابعة لشركة سبيس 42 عبر الإطلاق المرتقب للقمر الصناعي الجديد، تؤكد برامجنا التعليمية وشراكاتنا مع القطاع التعليمي ومبادراتنا للتواصل المجتمعي، أن سبيس 42 لا تتقدم فقط في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية، ولكنها تلعب أيضاً دوراً حيوياً في سياق الجهود الرامية إلى وضع مستقبل تكنولوجيا الفضاء في أيدٍ قادرة ومتحمسة وخبيرة.