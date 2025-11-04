جامعة حمدان الذكية تنظم فعالية للوعي بالصحة النفسية والجسدية

نظّمت جامعة حمدان بن محمد الذكية فعالية «يوم الصحة» الهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية والجسدية، وترسيخ مفهوم العافية والسعادة في بيئة العمل.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من موظفي الجامعة، وتضمّنت مجموعة من الأنشطة التفاعلية والفحوصات الطبية المجانية، بالتعاون مع مستشفى راشد – قسم الطب النفسي، و«CreativeMulti Solutions»، وعدد من المستشفيات والمراكز الطبية الرائدة في دبي.

وتنوّعت الفعاليات بين جلسات استشارات نفسية، ومحطات للفحص الطبي (للضغط، والسكري، ومؤشر كتلة الجسم)، إلى جانب ركن «اسأل الطبيب»، ونصائح حول التغذية الصحية، وورشة تفاعلية بعنوان «التوازن بين العقل والجسد»، كما تم توزيع وجبات صحية وهدايا توعوية على المشاركين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الجامعة على تعزيز الرفاه المؤسسي والصحة الشاملة لموظفيها، وبما ينسجم مع رؤية حكومة دبي في بناء مجتمع سعيد وصحي ومنتج. كما تعكس الفعالية التزام الجامعة بتهيئة بيئة عمل إيجابية ومحفزة تضع العافية النفسية والجسدية في صميم ثقافتها المؤسسية.