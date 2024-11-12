فريق جامعة الإمارات الأول محلياً والرابع عالمياً في برمجة الروبوت

فاز فريق من طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة بالمركز الأول محلياً، والرابع عالمياً في النسخة الخامسة لتحدي كيبو لبرمجة الروبوت، الذي نظمته وكالة الفضاء اليابانية «جاكسا»، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، ووكالة ناسا، في اليابان بمشاركة 15 دولة.

وضم الفريق الطالبة مريم الكتبي، والطالب أكيو النجار، من كلية الهندسة، بالإضافة إلى أربعة طلاب من كلية تقنية المعلومات هم: سارة المرزوقي، محمد المحمد، حسين الإمام، عبد العزيز الكناكري، بإشراف الدكتور فادي النجار من كلية تقنية المعلومات.

برمجة

وأشارت الطالبة مريم الكتبي، رئيسة الفريق، إلى أن هذه المسابقة تعد واحدة من المسابقات العالمية الخاصة ببرمجة الروبوت، حيث أقيمت المسابقة على مرحلتين، كانت المرحلة الأولى بمشاركة مختلف جامعات دولة الإمارات، وشهدت تنافساً كبيراً، حيث حصل فريق جامعة الإمارات على المركز الأول على مستوى الدولة، من بين خمسة فرق جامعية.

وعبر الطلبة عن فخرهم بهذا الإنجاز، وقالوا: «تمكنا من دخول المسابقة بهمّة عالية، لتحقيق نتائج متقدمة، واستطعنا من خلال التدريب المستمر من مواجهة طلاب جامعات عالمية، والفوز بالمركز الرابع بعد منافسة قوية، حيث نشكر الدعم المستمر من أساتذتنا وإدارة جامعة الإمارات، الذين ساعدونا على تحقيق هذا الإنجاز الكبير، متطلعين إلى مواصلة الجد والاجتهاد، لنكون خير سفراء لجامعتنا ووطنا في جميع المحافل».

وأظهر الفريق مهارات عالية لتحديد والتعرف على الصور (في الوقت الفعلي داخل مقصورة الفضاء الدولية) بالذكاء الاصطناعي، والتحكم بالروبوت Astrobee، بهدف تحديد الأدوات التي يحتاج إليها رائد الفضاء خلال رحلته، حيث حصل الفريق على أعلى معدل نقاط،خلال مرحلة التصفيات الأولى، وبناء على تلك النتيجة تم تأهله للمشاركة في التحديات النهائية في اليابان.