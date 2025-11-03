المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي يفتح باب القبول الجامعي للعام الدراسي 2027/2026

أﻋﻠن اﻟﻣﻌﮭد اﻟﮭﻧدي ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ دﻟﮭﻲ -أﺑوظﺑﻲ(IITD-AD)، اﻟﻔرع اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺋد ﻟﻠﻣﻌﮭد اﻟﮭﻧدي ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ دﻟﮭﻲ Delhi) (IIT، أﺣد أﺑرز اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﮭﻧدﯾﺔ اﻟﻣرﻣوﻗﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ ، رﺳﻣﯾًﺎ ﻋن ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﻘﺑول اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ 2026-2027 ﺣﯾث ﻣن اﻟﻣﻘرر إﺟراء اﻟﺟوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑول اﻟﻣوﺣد (CAET) ﻓﻲ 23 ﻧوﻓﻣﺑر .2025

وﯾُﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﮭد ﻣن ﺑﯾن أﻓﺿل 30 ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﻧدﺳﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﺗﺻﻧﯾف QS اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت ﻟﻌﺎم 2025،وﯾﺟﻠب ﻣﻌﮫ إرﺛﮫ اﻟﻣﻣﺗد ﻷﻛﺛر ﻣن ﺳﺗﺔ ﻋﻘود ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻻﺑﺗﻛﺎر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستُعقد دورات إضافية لاختبار القبول الموحد (CAET) في الأشهر المقبلة.

ويُسمح للمرشحين بالحضور في دورتين كحد أقصى، وسيتم النظر في أفضل الدرجات في عملية القبول.

ويرحب المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي (IITD-AD) بالمتقدمين من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى مجتمعه الدولي.

يُتيح معهد IITD-AD للطلاب فرصة متابعة تعليم عالمي المستوى في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في قلب منظومة الابتكار النابضة بالحياة في أبوظبي.

الحرم الجامعي مرخص ومعتمد بالكامل من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي (CAA) التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (MoHESR)، وهو مُدرج على البوابة الوطنية للوظائف الأكاديمية الإلكترونية (NAPO)، مما يعكس مكانته المرموقة وتوافقه مع الأولويات التعليمية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

صُممت برامج البكالوريوس في معهد IITD-AD، المُقدمة حاليًا في علوم الحاسوب والهندسة، وهندسة الطاقة، والهندسة الكيميائية، لإعداد الطلاب للقيادة في أكثر الصناعات العالمية تركيزًا على المستقبل.

تُعادل المناهج والمعايير الأكاديمية في معهد IIT دلهي - أبوظبي تلك المُطبقة في معهد IIT دلهي، وقد تمت الموافقة عليها من قِبل مجلس شيوخ معهد IIT دلهي، مما يضمن نفس مستوى التميز والدقة والتقدير.

تُقدم هذه البرامج في بيئة تُركز على الطالب وتتميز بتنافسية عالمية، وتعكس التزام المعهد بالتميز الأكاديمي والابتكار.

مع استمرار نمو معهد IITD-AD، من المتوقع إطلاق برامج بكالوريوس إضافية بحلول العام الدراسي 2027-2026 )الذي يبدأ في أغسطس (2026، مما يُوسع فرص الطلاب للانخراط في التخصصات الناشئة وتلبية المتطلبات المُتطورة لقطاعي التكنولوجيا والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يوفر معهد IITD-AD بيئة تعليمية ثورية تتميز بمنهج دراسي مُجهّز للمستقبل، يجمع بين البحث والابتكار والمشاركة الصناعية، وفصول دراسية صغيرة، وإرشاد شخصي، وإمكانية الوصول إلى مختبرات حديثة. كما تتوفر منح دراسية سخية تغطي ما يصل إلى %100 من الرسوم الدراسية وتكاليف الحضور.

يتمتع المعهد بموقع استراتيجي في أبوظبي، وهو جزء من المشهد المتنامي لقطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقع على مقربة من شبكات ابتكار قوية وفرص مهنية عالمية، مع الحفاظ على اندماجه في الثقافة المحلية والمنظومة التعليمية.

لمزيد من تفاصيل القبول، ومعلومات البرنامج، وفرص المنح الدراسية، يُرجى زيارة الرابط

القبول مكتب مع التواصل أو https://iitdabudhabi.ac.ae/undergraduate-programs

عبر الإلكتروني البريد admissions@iitdabudhabi.ac.ae

أو الاتصال على الرقم

ﻧﺑذة ﻋن اﻟﻣﻌﮭد اﻟﮭﻧدي ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ دﻟﮭﻲ – أﺑوظﺑﻲ

اﻟﻣﻌﮭد اﻟﮭﻧدي ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟو ﺟﯾﺎ دﻟﮭﻲ- أﺑوظﺑﻲ ھو أول ﺣرم ﺟﺎﻣﻌﻲ دوﻟﻲ، وﻗد ﺗﺄﺳس ﺑﺷراﻛﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﯾن ﺣﻛوﻣﺔ أﺑوظﺑﻲ و.IITD ﯾﺟﻣﻊ اﻟﺣرم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻣﯾز اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﻌﮭد ورؤﯾﺔ أﺑوظﺑﻲ ﻟﻼﺑﺗﻛﺎر واﻟﻧﻣو اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﮭﻧدﺳﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت (STEM) ﻟﻠطﻼب اﻹﻣﺎراﺗﯾﯾن واﻟدوﻟﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء.