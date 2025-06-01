جامعة أبوظبي تستضيف الدورة الـ 12 من مسابقة «بحوث وابتكارات طلبة الجامعات»

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، استضافت جامعة أبوظبي فعاليات الدورة الثانية عشرة من مسابقة «بحوث وابتكارات طلبة الجامعات»، وذلك يوم 29 مايو في حرمها الجامعي بأبوظبي.

وللعام الثالث على التوالي، قامت شركة «آر تي أكس» برعاية المسابقة تأكيداً لالتزامها بدعم تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) وتعزيز الابتكار داخل دولة الإمارات وخارجها.

وجاءت هذه الفعالية السنوية، التي يمكن المشاركة فيها حضورياً وافتراضياً، برعاية شركة «آر تي أكس»، وشهدت انضمام نخبة من طلاب البكالوريوس المتميزين من مختلف بلدان العالم، حيث قدموا بحوثاً مبتكرة وحلولاً إبداعية في 27 تخصصاً أكاديمياً، من بينها الهندسة، وإدارة الأعمال، والتعليم، والقانون، والعلوم الصحية.

واستقبلت المسابقة هذا العام 650 مشاركة بحثية من حوالي 1300 طالب يمثلون 105 جامعات من 14 بلداً، ما يعزز مكانة المسابقة كأكبر منصة لبحوث طلبة الجامعات في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضمنت الفعالية مجموعة متنوعة من المشاريع الرائدة، من بينها ابتكارات شملت مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، والهندسة الطبية الحيوية والعلوم السريرية، والأمن السيبراني، والتمويل، والتكنولوجيا المالية (فينتك)، والتجارة الإلكترونية، والتسويق الرقمي، بالإضافة إلى الطاقة المستدامة والمتجددة، وغيرها من المجالات الحيوية.