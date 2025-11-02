300 طالب في «يوم الابتكار 5.0» بجامعة أبوظبي

نظمت جامعة أبوظبي، بالتعاون مع شركات رائدة مثل آي بي إم ومايكروسوفت وهواوي و«زكا» ومجموعات مطوري جوجل وSIFOR، فعالية «يوم الابتكار 5.0» في حرم الجامعة بمدينة العين. واستعرضت الفعالية أحدث التطورات في مجالي الذكاء الاصطناعي والهندسة البرمجية، من خلال كلمات افتتاحية وورش عمل، إلى جانب نهائيات مسابقة IBM watsonx Orchestrate للطلبة، حيث تم تسليط الضوء على أهمية المواهب الشابة في تحقيق رؤية الإمارات 2031، لا سيما المعنية بتنويع مواردها الاقتصادية غير النفطية.

وشارك في الفعالية أكثر من 300 طالب، إذ اختبروا تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، وتعلموا كيفية تطوير تطبيقات الشركات الكبرى وأساليب البرمجة المتقدمة، ومثلت فعالية «يوم الابتكار 5.0» فرصة فريدة لربط التعليم الأكاديمي بالتحديات العملية، التي تواجهها الصناعات اليوم.

وتضمنت الفعالية 8 جلسات رئيسية، ناقشت مواضيع مثل «الذكاء الاصطناعي في الشركات مقابل الهوايات» و«كيفية بناء تطبيقات ذكية».