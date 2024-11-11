«الإمارات للخدمات الصحية» وجامعة الشارقة تطلقان دبلوم «إعداد القيادات التنفيذية»

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالتعاون مع جامعة الشارقة، الدورة الأولى من «الدبلوم المهني في إعداد القيادات التنفيذية» لمجموعة من موظفيها، استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتأهيل كوادر بشرية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، ودفع عجلة التقدم في الدولة. وتم إطلاق الدورة الأولى من الدبلوم بحضور الدكتور عبدالعزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية وعميد كلية الطب، والدكتورة أسماء نصيري، مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة، والدكتورة كلثوم البلوشي، الرئيس التنفيذي للابتكار، ومدير مركز التدريب والتطوير بالمؤسسة.

140 ساعة

ويهدف الدبلوم، الذي يمتد على مدار ستة أشهر، إلى تطوير مهارات القيادة الاستراتيجية والتفكير التحليلي عند المشاركين البالغ عددهم 40 موظفاً، إضافة إلى تعزيز قدرتهم على مواكبة التحولات التكنولوجية، ويقدم البرنامج 140 ساعة من التدريب العملي والنظري، من خلال محاضرات وورش عمل تطبيقية، كما يعزز التفاعل والنقاش المستمر من خلال جلسات تفاعلية ومناقشات دورية ومتابعة وتقييم مستمر، ويوفر موارد تعليمية متنوعة وتوجيهاً ودعماً أكاديمياً، لتقديم تجربة تعليمية متكاملة للمشاركين.

ويركز الدبلوم على ثمانية محاور رئيسية تهدف إلى تطوير قيادات قادرة على التكيف مع المتغيرات، واتخاذ قرارات مستنيرة، وتشمل: استشراف المستقبل وتطوير استراتيجيات القيادة الذكية، وتعزيز القيادة الاستراتيجية في عصر التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، والارتقاء بالقيادة التنفيذية لبناء فرق عمل عالية الأداء، كما يولي اهتماماً خاصاً لسبل إدارة منظومة الأداء وتصميم المؤشرات والمقاييس الفعالة، واستخدام علم البيانات لدعم القرارات الاستراتيجية، وتعزيز الابتكار وتصميم المشاريع التحولية ضمن البيئة المؤسسية، إضافة إلى إدارة المخاطر والأزمات بفعالية لتحسين الاستعداد المؤسسي، والاستجابة لمتطلبات العمل والقيادة في عالم سريع التغير.