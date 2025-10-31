جامعة الإمارات تستضيف المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

استضافت جامعة الإمارات أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، حول تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات.

ومشاركة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ونخبة من الباحثين، والعلماء، والمبتكرين من مختلف دول العالم، من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري، في المبنى الهلالي بالحرم الجامعي في منطقة العين. وأكد معالي زكي أنور نسيبة أن هذا المؤتمر يشكل منصة عالمية رائدة لتبادل الأفكار والمعرفة، تسهم في صياغة ملامح مستقبل التقدّم الإنساني.

وأشار معاليه إلى جهود دولة الإمارات، وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة، في تحويل مختلف القطاعات نحو مستقبل مستدام ومستقر ومزدهر، من خلال استراتيجيات وطنية طموحة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوكمة الرقمية، والتنمية المستدامة، بما يعكس إيمان الدولة العميق بقدرة التكنولوجيا على تعزيز القدرات البشرية، وترسيخ قيم المجتمع الإنساني.

ومن جهته تناول معالي عمر سلطان العلماء، في كلمته، مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الدولة انتقلت خلال ثماني سنوات من مرحلة التجربة إلى مصاف الدول الخمس الأولى عالمياً في هذا المجال، بفضل استراتيجية وطنية متكاملة أُطلقت عام 2017 وتتألف من ثلاث مراحل رئيسية:

بناء المنظومة والبنية التحتية، ثم مرحلة التبني التي شهدت وفورات كبيرة في قطاعات مثل الطاقة والنفط والمطارات، وصولاً إلى مرحلة الريادة العالمية التي تبدأ عام 2026.