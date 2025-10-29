جامعة الإمارات تستضيف اللقاء الثالث لـ«تصفير البيروقراطية»

استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة اللقاء الدوري الثالث للمرحلة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية»، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ونخبة من القيادات الحكومية والمسؤولين والخبراء من مختلف الجهات الاتحادية، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وتطوير الأداء المؤسسي نحو حكومة أكثر مرونة وفاعلية.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة، أن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية تمثل انتقالاً من وضع حلول للتحديات إلى بناء منظومات عمل مرنة ومتكاملة تستشرف المستقبل وتواكب تحدياته.

مشيراً إلى أن جامعة الإمارات تسهم بدور فاعل في دعم هذه المسيرة الوطنية من خلال إعداد القيادات الحكومية المستقبلية، ودعم مشاريع التطوير الإداري والحوكمة الذكية، وتقديم البحوث التطبيقية التي تسهم في تطوير نماذج مبتكرة للإدارة العامة.

وأكد المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن اللقاء الذي نظمته جامعة الإمارات العربية المتحدة يأتي ضمن الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات، في خدمة الناس والتطوير المستمر لتسهيل حياتهم بإجراءات وخدمات سهلة واستباقية، ويجسد حرص الحكومة على ترسيخ نهجها في تصفير البيروقراطية وتبسيط منظومة الخدمات الحكومية.

وقال إن برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة دولة الإمارات يمثل مشروعاً وطنياً رائداً يهدف إلى بناء خدمات حكومية أكثر بساطة وسرعة وتأثيراً.