منصور بن محمد: بناء الإنسان وتمكينه أعظم استثمار وطني

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، احتفال كليات التقنية العليا بدبي بتخريج دفعة العام 2025 تحت شعار «طموح بلا حدود»، الذي أقيم في فندق جراند حياة بدبي، حيث كرّم سموه 62 من أوائل الخريجين والخريجات، الحاصلين على تقدير امتياز، وامتياز مع مرتبة الشرف، ضمن خريجي الدفعة البالغ عددهم 602 خريج وخريجة.

منصور بن محمد خلال حفل التخريج بحضور أحمد الفلاسي وفيصل العيان ويحيى الأنصاري وعبدالله الفلاسي وعيسى البستكي

وأكد سموه أن بناء الإنسان وتمكينه للمستقبل أولوية وطنية، تنطلق منها مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات، مشيداً سموه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تمكين الإنسان ودعم قدرته على إحداث التغيير الإيجابي وتحويل التحديات إلى فرص وإنجازات، مشيراً إلى أن الاستثمار في الشباب يشكل حجر الأساس في مسيرة التنمية والتطوير وصناعة المستقبل.

وأعرب سموه عن سعادته بخريجي وخريجات كليات التقنية العليا «الصرح الأكاديمي الرائد، الذي يواصل رفد الوطن بكفاءات إماراتية واعدة ومبدعة في مختلف التخصصات الحيوية، تسهم بفاعلية في تحقيق الطموحات الوطنية وترسيخ مكانة الدولة على خارطة التميز والريادة العالمية».

ودون سموه على حسابه في منصة «إكس»: «شهدتُ حفل تخريج 602 طالب وطالبة من كليات التقنية العليا بدبي، ضمن دفعة عام 2025 تحت شعار «طموح بلا حدود»، وكرمنا أوائل الخريجين الذين جسدوا بتفوقهم ثمرة الاجتهاد والإصرار على التميز.

بناء الإنسان وتمكينه هو أعظم استثمار وطني تنطلق منه مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات لآفاق جديدة، وكليات التقنية جسدت على مدى عقود مكانتها صرحاً أكاديمياً مرموقاً عبر تخريج كفاءات إماراتية شابة تواكب طموحات دولتنا في مختلف ميادين التنمية... نبارك للخريجين وذويهم، ونتمنى لهم دوام التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية».

حضور

سموه خلال تكريم الخريجين بحضور أحمد الفلاسي وفيصل العيان

حضر الحفل معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور يحيى الأنصاري، المدير التنفيذي لـ«الكليات»، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وأولياء أمور الخريجين والخريجات.

وثمن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، حضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحرصه على دعم قطاع التعليم وتشجيع الأجيال الشابة على الإسهام في مسيرة نماء وازدهار الوطن.

وهنأ الخريجين والخريجات المتميزين والحاصلين على مرتبة الشرف، مؤكداً أن تلقيهم لهذه التكريمات يجسد عمق موهبتهم وشغفهم بالإبداع وقدرتهم على المنافسة وتحقيق الإنجاز.

وقال معاليه: «سعداء بتخريج دفعة جديدة من كليات التقنية العليا، والتي تعد ثمرة رؤية قيادتنا الرشيدة واستثمارها المستمر في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة. إن تزويد شبابنا بالمهارات المستقبلية والمعرفة التطبيقية هو السبيل الأمثل لضمان تنافسيتهم وقدرتهم على الإسهام بفاعلية في اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة».

وأكد معاليه أن كليات التقنية العليا تواصل ترسيخ مكانتها مؤسسة تعليمية وطنية رائدة تواكب تطلعات الدولة نحو اقتصاد متنوع ومستدام، قائلاً: «نحرص أن يكون كل خريج من كليات التقنية العليا نموذجاً للشاب الإماراتي الطموح، القادر على تحويل المعرفة إلى إنجاز.

والطموح إلى واقع. واحتفالنا اليوم ليس فقط بتخريج كفاءات أكاديمية، بل بقيادات مستقبلية قادرة على الإبداع والإضافة في ميادين العمل الوطني كافة».

ولفت معاليه إلى حرص كليات التقنية العليا على مواصلة تطوير برامجها الأكاديمية والتطبيقية، وتعزيز شراكاتها مع قطاعات العمل المختلفة لضمان مواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل في الحاضر والمستقبل، مؤكداً أن شعار الدفعة «طموح بلا حدود» يجسد قيم دولة الإمارات التي لا تعرف المستحيل وتؤمن بأن المستقبل يصنع بعزيمة أبنائها.

شكر وعرفان

وخلال الحفل، ألقى الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، كلمة باسم مجلس الأمناء، تقدم خلالها بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من كليات التقنية العليا بدبي.

مثمناً دعم القيادة الرشيدة اللامحدود للكليات، ما مكنها من أداء رسالتها بنجاح، ضمن مسيرة عمل متواصلة تسعى دائماً لتخريج الكفاءات النوعية القادرة على خدمة الوطن وتعزيز نهضته وتطوره.

ولفت الدكتور العيان، إلى الرؤية الاستراتيجية لكليات التقنية العليا، التي تقودها للريادة في العلوم التطبيقية، وتعزيز التميز الإماراتي، بشراكة فاعلة مع سوق العمل، بما يدعم التميز الأكاديمي، وتعزيز فرص توظيف الخريجين، مع السعي لبناء منظومة ديناميكية، تستجيب للمتغيرات المهنية المستقبلية وتستعد لها.

من ثم أعلن الدكتور فيصل العيان تخريج (602) خريج وخريجة من كليات التقنية العليا بدبي، من برامج الهندسة، والعلوم الصحية، وإدارة الأعمال، وعلوم الكمبيوتر والمعلومات، والإعلام التطبيقي، والتربية، ممن أكملوا دراستهم بنجاح ونالوا درجاتهم العلمية بكل جدارة واستحقاق.

وألقى الخريج سعيد عبدالله السعدي، كلمة الخريجين، الذين ثمنوا خلالها الدعم الكبير للقيادة الرشيدة للشباب لتزويدهم بالعلوم والمعارف والمهارات، وتعزيز قدراتهم في التعامل مع التحديات.

كما تقدموا بالشكر والتقدير لكليات التقنية العليا ولأساتذتهم الذين دعموا تفوقهم العلمي، متوجهين بالشكر والعرفان لأولياء أمورهم الذين كانوا لهم خير سند حتى اعتلاء منصة التخريج.

وفي ختام الحفل، التقطت لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الصور التذكارية مع الخريجين والخريجات، إذ بارك لهم سموه نجاحهم وتفوقهم، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية.

