«حمدان بن راشد للعلوم» تواصل التعريف بجوائزها التربوية

نظّمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أمس، ورشة تعريفية حول جائزة حمدان EFQM التعليمية العالمية، وذلك بمقرها في دبي، بحضور واسع من ممثلي المدارس من مختلف إمارات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي للمؤسسة، إن الجائزة تعكس التزام المؤسسة بتقدير الممارسات التعليمية المتميزة، وتكريم الجهود المؤسسية والفردية التي تسهم في الارتقاء بجودة التعليم، وانطلاقاً من القناعة بأن المدرسة تمثّل نقطة الانطلاق الأساسية لبناء مجتمع معرفي مستدام، تسعى المؤسسة من خلال هذه الجائزة إلى تعزيز التحول النوعي في النظم التعليمية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها في دعم الجودة والتميز المؤسسي.

وأكد أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المؤسسة المتواصلة لتعزيز ثقافة التميز وترسيخ منظومات الجودة في قطاع التعليم.

قدّم الورشة الدكتور راشد الريامي، مدرب ومقيم معتمد، واستعرض بشكل مفصّل أهداف الجائزة، ومكوناتها، وآلية المشاركة، والمتطلبات الأساسية للتقديم، بالإضافة إلى تخصيص جلسة حوارية للإجابة عن استفسارات المشاركين ومناقشة الجوانب التطبيقية للجائزة.