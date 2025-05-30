محمد الشرقي يؤكد دور المؤسسات التعليمية في دعم مسيرة النهضة

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حفل تخريج 244 خريجاً وخريجة من جامعة الفجيرة - «دفعة عام المجتمع»، الذي أقيم على مسرح مركز الفجيرة الإبداعي بالفجيرة، بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات التعليمية المحوري في بناء الإنسان وتمكينه بالأدوات المعرفية، التي تسهم في دعم مسيرة النهضة والتطور في إمارة الفجيرة.

وأشار سموه إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمتطلبات تطوير منظومة التعليم في الإمارة، وضمان تحقيقها معايير التنافسية والرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في قطاع التعليم العالي.

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة الخريجين والخريجات في مختلف التخصصات العلمية، متمنياً لهم التوفيق وداعياً إياهم إلى مواصلة رحلة العلم واكتساب المعرفة والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن.

وقال الدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة الفجيرة، في كلمته التي ألقاها خلال حفل التخريج، إن رؤية الجامعة للمستقبل واضحة وطموحة، عبر طرح برامج أَكاديمية جديدةٍ ومُتطورةٍ تتماشى مع توجهات الدولة.

وتخدم مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والاقتصادِ الرقمي، والعلوم الصحية، وعلوم المجتمع، إلى جانب استقطاب الطلبة الدوليين من خارج الإمارات لتعزيز التنوع الثقافي والانفتاح الأَكاديمي، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، والاستثمار في البحث العلمي والابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال بين الطلبة.

من جهة أخرى استقبل سموه، كلا على حدة، حسين باقيس سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، ودمترو سينيك، سفير أوكرانيا لدى الدولة، وروبرت رينز، قنصل عام الولايات المتحدة الأمريكية في دبي والإمارات الشمالية.

ورحّب سموه بالسفيرين والقنصل العام، الذين قدموا للسلام على سموه، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهام عملهم.وجرى خلال اللقاءات، تبادل الحديث حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسُبل تعزيز التعاون والعلاقات على جميع الأصعدة.