سارة الأميري تكرم المدارس الفائزة في مسابقة «مدرستي هويتي»

كرّمت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، المدارس الفائزة في النسخة الأولى من المسابقة الوطنية «مدرستي هويتي»، والتي تعد أكبر مسابقة فنية أطلقتها وزارة التربية والتعليم على مستوى المدارس الحكومية في الدولة، بهدف إبراز إبداعات الطلبة والمعلمين في تزيين مدارسهم وتحويلها إلى لوحات فنية تعبر عن تراث الإمارات وتاريخها العريق.

وجاء التكريم بحضور معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ومعالي الدكتور عمر الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والمهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومي الطائي، مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي، وعبدالله القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، والمستشار سعيد المناعي، المستشار التراثي في هيئة أبوظبي للتراث، وممثلين عن دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأعضاء لجنة التحكيم، وعدد من كبار المسؤولين والتربويين والفنانين.

وخلال كلمتها في الحفل، هنّأت معاليها المدارس الفائزة، مؤكدةً أن المسابقة حققت في نسختها الأولى إنجازات نوعية عكست روح المشاركة الوطنية والالتزام التربوي. كما أشادت معاليها بمستوى الأعمال المشاركة في المسابقة، والتي جسدت روح الإبداع والعمل الجماعي. موضحةً أن المسابقة كشفت عن طاقات إبداعية واعدة، وأن الفنون أداة تعليمية فاعلة لبناء الشخصية وغرس روح المسؤولية والاعتزاز بالهوية الثقافية.

وتضمنت فعاليات النسخة الأولى من مسابقة مدرستي هويتي مشاركة أكثر من 140,000 طالب وطالبة، وأكثر من 11,000 معلم من المدارس الحكومية في جميع إمارات الدولة، نفذوا أكثر من 1,000 ورشة وفعالية فنية، نتج عنها ما يقرب من 5,000 عمل فني تنوعت بين الفن التشكيلي، والرسم على الزجاج، والرسم على الرمال، والأشغال اليدوية، والخط العربي، والنقوش التراثية، والمجسمات المنحوتة، والغرف التفاعلية التي تحاكي البيئات الجغرافية المتعددة في دولة الإمارات، والعروض الحية المرئية التي تعكس صوراً من التراث الإماراتي العريق.

كما كرّمت الوزارة أعضاء لجنة التحكيم، التي ضمت نخبة من الفنانين والخبراء التربويين والثقافيين، تقديراً لدورهم النوعي في تقييم الأعمال المشاركة وفق معايير دقيقة.

واختُتم الحفل بتكريم المدارس العشر الفائزة، التي حصدت المراكز الأولى في المسابقة.