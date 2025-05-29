تعاون بين جامعة خليفة و«إينيفيشن» السويسرية

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن تعاون استراتيجي بين شركتها، «قُمرة للذكاء الاصطناعي»، وهي شركة ناشئة تابعة لمركز البحوث المتقدمة والابتكار في الجامعة، وبين شركة «إينيفيشن إي جي» السويسرية الرائدة في التكنولوجيا العصبية وإحدى شركات مجموعة «سنسنس» لتأسيس مشروع عالمي يهدف إلى تطوير وتسويق أنظمة الرؤية العصبية المتقدمة ذاتية التحكم.

وقع مذكرة التفاهم حسين سجواني، الرئيس التنفيذي لشركة «قُمرة للذكاء الاصطناعي»، والدكتور كينان إنج، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة «إينيفيشن/ سنسنس».

وجرت مراسم توقيع المذكرة بحضور أمل الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع جامعة خليفة، والدكتور عبدالقادر أبو صفية، نائب الرئيس الأول للتكنولوجيا والمواد المتقدمة في شركة «ستراتا» التابعة لشركة «مبادلة».

وقالت أمل الجابري إن هذا التعاون يعكس دور جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة مشاريع جامعة خليفة في تحويل البحوث العلمية إلى حلول قابلة للتطبيق، لتعزيز ريادة دولة الإمارات للتكنولوجيات المتقدمة ودعم التنوع الاقتصادي من خلال تسهيل علاقات الشراكة الاستراتيجية عبر الشركة الفرعية «قُمرة إي إل» التابعة لمركز البحوث المتقدمة والابتكار في جامعة خليفة.

من جانبه، قال حسين سجواني، إن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص شركة قُمرة للذكاء الاصطناعي على الإسهام في تعزيز طموح دولة الإمارات لتصبح رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي.