دبي تختتم 3 فعاليات نوعية ضمن أجندتها الطبية والتعليمية

والمعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة (ARM)، والمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة (IFM)، التي تشكل مجتمعة إضافة نوعية إلى أجندة دبي الطبية والتعليمية.
وتركزت المناقشات على محاور القمة التي تسهم في دعم مجال الرعاية الصحية في الإمارة، وتشمل: جودة الحياة، والتطعيم والتحصين، والصحة المدرسية، والسياسات الصحية، والسياحة العلاجية.
وأكد الخبراء أهمية الإجراءات الوقائية، داعين إلى الاستثمار في برامج الفحوص المبكرة والموجهة، وبرامج الصحة في بيئة العمل، بهدف الحد من الخسائر الإنتاجية الناجمة عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها. دوقال السفير الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الرئيس التنفيذي لقمة مستقبل الرعاية الصحية:
«تؤكد دبي التزامها بريادة الابتكار في قطاع الرعاية الصحية من خلال التعاون وتبنّي الاستراتيجيات القائمة على البيانات والمقاربات المتمركزة حول المجتمع. وقد عزز هذا الاجتماع رؤيتنا حول كيفية المساهمة في جعل المدينة أكثر صحة ومرونة، في ضوء تكامل التقنيات المتقدمة مع الرعاية الوقائية لخدمة احتياجات المجتمع».
وأبرزت النقاشات أهمية الحوكمة الموحَّدة والتنسيق بين مختلف أطراف منظومة الرعاية الصحية في دبي، بما في ذلك الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية وأصحاب العمل وشركات التأمين.
كما اتفق المشاركون على ضرورة تبنّي المقاربات القائمة على التكنولوجيا والبيانات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية والرصد اللحظي، بهدف تحسين تخصيص الموارد ودعم عملية اتخاذ القرار في المجال الصحي.
وسلّط الاجتماع الضوء على أهمية الاستراتيجيات التي تضع المجتمع في محور تركيزها. وفي مجال الصحة المدرسية، أوصى الخبراء باتباع نهج شامل يدمج بين الصحة النفسية والعاطفية والتغذية والتفاعل الاجتماعي والوعي بالسلوك الرقمي، بدعم من المرشدين والأخصائيين النفسيين داخل المدارس.
تحول رقمي
وتطرقت النقاشات إلى المكانة المتنامية لدبي كوجهة رائدة للسياحة العلاجية، حيث أبرز الاجتماع أهمية مواصلة الاستثمار في مراكز التميّز وتطوير الكوادر الصحية.
واختتم الاجتماع بطرح حلول مبتكرة وتعاونية للمساهمة في تعزيز أجندة التحول الصحي في دبي، على أن تدرج نتائجها الرئيسة ضمن ورقة عمل مرتقبة تغطي جميع ركائز القمة.
وتشكل استضافة دبي لمؤتمر الجمعية الدولية لأخصائيي الأشعة والتكنولوجيا الإشعاعية (ISRRT) بالتزامن مع المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة 2026 إنجازاً مهماً، يعزز مكانة المدينة كمركزٍ رائد للابتكار والتعاون والتميز في التصوير الطبي.
منصة
وتعد الأبحاث المقدمة هذا العام دليلاً على تنامي دور المنطقة في مجال التصوير الطبي العالمي. ونحن فخورون بمواصلة دعم المعرفة والإرشاد والتميّز العلمي من خلال هذا الحدث».
وتُنظم قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025، والمعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة، من قِبَل اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في اندكس القابضة، وتأتي بدعم من هيئة الصحة بدبي.
وتشكل هذه الفعاليات منصة شاملة تجمع طلاب الطب والأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية، للاطلاع على أحدث التطورات العلمية، والمشاركة في الجلسات التفاعلية، واكتساب معلومات تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز حضورهم في طليعة الابتكار الطبي.