دبي تختتم 3 فعاليات نوعية ضمن أجندتها الطبية والتعليمية

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اختتمت، أمس، في دبي، أعمال قمة مستقبل الرعاية الصحية (HFS) 2025.

والمعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة (ARM)، والمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة (IFM)، التي تشكل مجتمعة إضافة نوعية إلى أجندة دبي الطبية والتعليمية.

واختتمت قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025 أعمالها باجتماع طاولة مستديرة جمع نخبة من خبراء الرعاية الصحية لمناقشة عدد من المبادرات الأساسية التي تسهم في تطوير قطاع الصحة في دبي.

وتركزت المناقشات على محاور القمة التي تسهم في دعم مجال الرعاية الصحية في الإمارة، وتشمل: جودة الحياة، والتطعيم والتحصين، والصحة المدرسية، والسياسات الصحية، والسياحة العلاجية.

وبالشراكة مع هيئة الصحة بدبي وتنظيم اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، وبالتعاون مع «JLL Healthcare» الشريك المعرفي، سلّط الاجتماع الضوء على الأولويات الاستراتيجية لتحول الرعاية الصحية في دبي.

وأكد الخبراء أهمية الإجراءات الوقائية، داعين إلى الاستثمار في برامج الفحوص المبكرة والموجهة، وبرامج الصحة في بيئة العمل، بهدف الحد من الخسائر الإنتاجية الناجمة عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها. دوقال السفير الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الرئيس التنفيذي لقمة مستقبل الرعاية الصحية:

«تؤكد دبي التزامها بريادة الابتكار في قطاع الرعاية الصحية من خلال التعاون وتبنّي الاستراتيجيات القائمة على البيانات والمقاربات المتمركزة حول المجتمع. وقد عزز هذا الاجتماع رؤيتنا حول كيفية المساهمة في جعل المدينة أكثر صحة ومرونة، في ضوء تكامل التقنيات المتقدمة مع الرعاية الوقائية لخدمة احتياجات المجتمع».

وأبرزت النقاشات أهمية الحوكمة الموحَّدة والتنسيق بين مختلف أطراف منظومة الرعاية الصحية في دبي، بما في ذلك الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية وأصحاب العمل وشركات التأمين.

كما اتفق المشاركون على ضرورة تبنّي المقاربات القائمة على التكنولوجيا والبيانات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية والرصد اللحظي، بهدف تحسين تخصيص الموارد ودعم عملية اتخاذ القرار في المجال الصحي.

وسلّط الاجتماع الضوء على أهمية الاستراتيجيات التي تضع المجتمع في محور تركيزها. وفي مجال الصحة المدرسية، أوصى الخبراء باتباع نهج شامل يدمج بين الصحة النفسية والعاطفية والتغذية والتفاعل الاجتماعي والوعي بالسلوك الرقمي، بدعم من المرشدين والأخصائيين النفسيين داخل المدارس.

تحول رقمي

وتناول الاجتماع التحوّل الرقمي كعامل رئيسي في مسيرة تطوير القطاع الصحي، حيث دعا المشاركون إلى إنشاء منظومات رقمية موحدة، وقواعد بيانات مركزية، ونماذج تفاعلية قائمة على التحفيز والمكافآت وبرامج الولاء، إضافة إلى تفعيل التنبيهات المؤتمتة عبر الرسائل النصية أو تطبيقات الصحة المتنقلة لإجراء الفحوص والتطعيمات.

وتطرقت النقاشات إلى المكانة المتنامية لدبي كوجهة رائدة للسياحة العلاجية، حيث أبرز الاجتماع أهمية مواصلة الاستثمار في مراكز التميّز وتطوير الكوادر الصحية.

واختتم الاجتماع بطرح حلول مبتكرة وتعاونية للمساهمة في تعزيز أجندة التحول الصحي في دبي، على أن تدرج نتائجها الرئيسة ضمن ورقة عمل مرتقبة تغطي جميع ركائز القمة.

إلى ذلك، احتفل المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة 2025 بعقدٍ من الإنجازات في مجال الأشعة والتصوير الطبي، وافتتح مرحلة جديدة عبر الإعلان عن استضافة دبي للمؤتمر العالمي للجمعية الدولية لأخصائيي الأشعة والتكنولوجيا الإشعاعية (ISRRT) للمرة الأولى في المنطقة والذي سيُعقد العام القادم بالتزامن مع المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة، تحت الشعار الجديد: «المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة.. حقبة جديدة للأشعة في العالم العربي».

وتشكل استضافة دبي لمؤتمر الجمعية الدولية لأخصائيي الأشعة والتكنولوجيا الإشعاعية (ISRRT) بالتزامن مع المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة 2026 إنجازاً مهماً، يعزز مكانة المدينة كمركزٍ رائد للابتكار والتعاون والتميز في التصوير الطبي.

منصة

وقالت سمر أحمد الفرا، المدير التنفيذي للمعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة، ومدير إدارة الفاعلية المؤسسية والاعتماد الأكاديمي في جامعة الذيد: «لطالما كان المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة منصة للابتكار والتعاون في هذا المجال.

وتعد الأبحاث المقدمة هذا العام دليلاً على تنامي دور المنطقة في مجال التصوير الطبي العالمي. ونحن فخورون بمواصلة دعم المعرفة والإرشاد والتميّز العلمي من خلال هذا الحدث».

شهد المؤتمر مجموعة بارزة من المشاركات العلمية، بما في ذلك عروض الملصقات البحثية التي استعرضت أحدث التطورات في مجال الأورام. وكان العرض البحثي الرائد للطالب في درجة الدكتوراه مايكل فرانس من أبرز المشاركات ضمن الحدث إذ شكل معياراً جديداً للمؤتمرات المقبلة. وقد أسهم المستوى الرفيع للأبحاث المشاركة استحداث فئة جديدة من التكريم واختيار عدد من المتحدثين المدعوين للدورة القادمة.

ويواصل المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة نموه العام القادم مع استضافة الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الجمعية الدولية لأخصائيي الأشعة والتكنولوجيا الإشعاعية (ISRRT) دبي 2026، مما يعزز مكانة دبي كمركز إقليمي رائد للابتكار والتعاون في مجال الأشعة.

وتُنظم قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025، والمعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة، من قِبَل اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في اندكس القابضة، وتأتي بدعم من هيئة الصحة بدبي.

وتشكل هذه الفعاليات منصة شاملة تجمع طلاب الطب والأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية، للاطلاع على أحدث التطورات العلمية، والمشاركة في الجلسات التفاعلية، واكتساب معلومات تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز حضورهم في طليعة الابتكار الطبي.