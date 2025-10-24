تحت رعاية رئيس الدولة.. هزاع بن زايد يشهد تخريج الدفعة الـ45 من طلبة جامعة الإمارات

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، حفل تخريج الدفعة الـ45 من طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة، الذي أقيم أمس في الحرم الجامعي في منطقة العين.

واستهل الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم عرض فيلم يجسد مسيرة الطالب في الجامعة وتطلعاته نحو المساهمة في بناء المستقبل، أعقبه إلقاء معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، كلمته بهذه المناسبة، ثم كلمة الخريجين التي قدمها الخريج حمد العرياني من كلية الهندسة، تلاها تكريم طلبة الامتياز من حملة درجة البكالوريوس، ثم أدى خريجو كلية الطب والعلوم الصحية القَسم الطبي أمام سموه.

وهنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم وإدارة الجامعة على هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل الجامعة الحافل بالتميز الأكاديمي، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية، وتسخير ما اكتسبوه من معارف ومهارات في خدمة الوطن، وحمل راية العلم والابتكار لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة.

وأكد سموه أن الاستثمار في بناء العقول والكفاءات الوطنية يشكل ركيزة أساسية لضمان الجاهزية لمواكبة تطلعات المستقبل، مشيراً إلى أن تخريج دفعة جديدة من أبناء وبنات الوطن من هذا الصرح الأكاديمي يجسد رؤية القيادة الحكيمة وحرصها على إعداد جيل متسلح بالعلم وقادر على قيادة مسيرة التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة.

حضر حفل التخريج الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين والضيوف، وأولياء أمور الخريجين، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة أكد معالي زكي أنور نسيبة أن تخريج الدفعة الخامسة والأربعين يمثل استمراراً لمسيرة بناء الإنسان، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس جامعة الإمارات، الذي جعل من التعليم الركيزة الأولى لنهضة الدولة واستدامة تقدمها، وأشار إلى أن الجامعة تواصل أداء رسالتها الوطنية في تمكين الأجيال بالعلم والمعرفة، وإعداد كفاءات وطنية قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

وأضاف معاليه أن جامعة الإمارات تعد اليوم منصة وطنية للإبداع والابتكار، ومركزاً لتوليد الحلول للتحديات المستقبلية في مجالات الأمن الغذائي والمائي والعمل المناخي وقطاع الطاقة والذكاء الاصطناعي.

مؤكداً أن الجامعة تواصل، بدعم القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تطوير منظومتها الأكاديمية والبحثية لتظل نموذجاً وطنياً رائداً في خدمة الدولة وصناعة مستقبلها المستدام. وهنأ معاليه الخريجين وأسرهم على هذا الإنجاز، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والمهنية.