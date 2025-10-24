تحت رعاية رئيس الدولة.. هزاع بن زايد يشهد تخريج الدفعة الـ45 من طلبة جامعة الإمارات

واستهل الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم عرض فيلم يجسد مسيرة الطالب في الجامعة وتطلعاته نحو المساهمة في بناء المستقبل، أعقبه إلقاء معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، كلمته بهذه المناسبة، ثم كلمة الخريجين التي قدمها الخريج حمد العرياني من كلية الهندسة، تلاها تكريم طلبة الامتياز من حملة درجة البكالوريوس، ثم أدى خريجو كلية الطب والعلوم الصحية القَسم الطبي أمام سموه.
وهنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم وإدارة الجامعة على هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل الجامعة الحافل بالتميز الأكاديمي، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية، وتسخير ما اكتسبوه من معارف ومهارات في خدمة الوطن، وحمل راية العلم والابتكار لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة.
وأضاف معاليه أن جامعة الإمارات تعد اليوم منصة وطنية للإبداع والابتكار، ومركزاً لتوليد الحلول للتحديات المستقبلية في مجالات الأمن الغذائي والمائي والعمل المناخي وقطاع الطاقة والذكاء الاصطناعي.
مؤكداً أن الجامعة تواصل، بدعم القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تطوير منظومتها الأكاديمية والبحثية لتظل نموذجاً وطنياً رائداً في خدمة الدولة وصناعة مستقبلها المستدام. وهنأ معاليه الخريجين وأسرهم على هذا الإنجاز، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والمهنية.