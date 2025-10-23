AreteUp تفتتح مقرها الإقليمي في مجمع المعرفة بدبي

أعلنت شركة AreteUp، المؤسسة العالمية الرائدة في مجال التعليم العالي والتكنولوجيا التعليمية، عن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في مجمع المعرفة بدبي، في خطوة تمثل محطة مهمة في توسعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.

وسيكون المكتب الجديد بمثابة مركز إقليمي لعمليات AreteUp في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز رسالتها الهادفة إلى ربط فرص التعليم العالمي بالمهنيين العاملين من خلال شراكات مع أرقى الجامعات الدولية. ويأتي هذا التوسع تأكيداً لالتزام الشركة بدعم رؤية دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار وتنمية المواهب والتعليم المستدام.

وشهد حفل الافتتاح حضور كبار التنفيذيين من AreteUp، إلى جانب عمداء من كليات إدارة أعمال أمريكية معتمدة من هيئة AACSB ، وعدد من خريجي الشركة المتميزين من منطقة الشرق الأوسط. وقد احتفى الحضور بالأثر المتنامي الذي أحدثته AreteUp في تقديم برامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) ودكتوراه إدارة الأعمال (DBA) عبر الإنترنت، والمعترف بها دولياً، والتي تتيح للمهنيين تطوير مهاراتهم دون قيود جغرافية.

وخلال الفعالية، أكد السيد إيفلين تشانغ، الرئيس التنفيذي لشركة AreteUp Education، بالاشتراك مع عمداء الجامعات الأمريكية المشاركة:

"تمثل دبي جسراً محورياً بين الشرق والغرب، وتفخر AreteUp بالمساهمة في دعم رؤية دولة الإمارات في مجالات الابتكار والتعلم المستمر. رسالتنا هي تمكين المتعلمين في دول مجلس التعاون الخليجي من الوصول إلى تعليم عالمي في مجال إدارة الأعمال يحدث تحولاً حقيقياً في مسيراتهم المهنية ومجتمعاتهم".

من خلال إنشاء مقرها الإقليمي في دبي، تسعى شركة AreteUp إلى بناء شراكات أعمق مع الجامعات المحلية والدولية والجهات التنظيمية وشركاء الصناعة. وسيعمل المكتب الجديد كمنصة لتطوير برامج التعليم التنفيذي والدراسات العليا، وتعزيز التبادل الأكاديمي، ودفع التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الوطنية للابتكار وتنمية المواهب.

وتقدم AreteUp مجموعة من برامج الماجستير والدكتوراه التنفيذية عبر الإنترنت، بالشراكة مع جامعات معتمدة دولياً، تجمع بين الصرامة الأكاديمية والارتباط العملي بالصناعة، بما يمكن المتعلمين من الارتقاء في مسيراتهم المهنية والمساهمة في نمو اقتصاد المعرفة في المنطقة.

ومع ازدياد الطلب على التعليم المرن عالي الجودة بين المهنيين في دول الخليج، يمثل توسع AreteUp إلى دبي مرحلة محورية في رحلتها العالمية، تهدف إلى تقديم تعليم معتمد وذو أثر حقيقي في قلب الشرق الأوسط.

حول شركة AreteUp

تُعد AreteUp مؤسسة دولية في مجال التكنولوجيا التعليمية، يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، وتقدم برامج ماجستير ودكتوراه تنفيذية عبر الإنترنت مع جامعات رائدة في الولايات المتحدة وأوروبا. تمتلك الشركة حضوراً في سيدني وسنغافورة وهونغ كونغ وشنغهاي ودبي، وتركز على تمكين المهنيين العاملين من خلال تجارب تعليمية تحولية وشراكات أكاديمية عالمية.