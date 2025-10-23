«التربية» تبحث تعزيز التعاون التعليمي مع فنلندا

بحثت وزارة التربية والتعليم فرص تعزيز التعاون التعليمي مع جمهورية فنلندا، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها وفد من مسؤولي الوزارة برئاسة طارق الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في الوزارة – دبي والمناطق الشمالية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز تنافسية المنظومة التعليمية الوطنية والارتقاء بمخرجاتها التربوية.

وتركزت زيارة الوفد حول تعزيز التعاون والشراكات التعليمية بين دولة الإمارات وجمهورية فنلندا، والاطلاع على أفضل الممارسات الفنلندية في مجالات تدريب المعلمين، وتطوير المناهج الدراسية، والابتكار في التعليم، والسياسات التعليمية، والتعليم الشامل، وحلول التعلم الرقمي، إلى جانب استكشاف سبل الاستفادة من التجربة الفنلندية في دعم المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة.

وشملت الزيارة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من الشخصيات والمؤسسات التعليمية الفنلندية والشركات المتخصصة في مجال التعليم، كما تضمنت جولات ميدانية لعدد من الوجهات التعليمية البارزة في الجمهورية، حيث اطلع الوفد على أساليب التعليم الحديثة والبيئات التعليمية المبتكرة التي تشتهر بها فنلندا.