تكريم 286 خريجاً في دفعة «عام المجتمع» بجامعة دبي

كرّم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، رئيس مجلس أمناء جامعة دبي، خريجي الدفعة الـ22 من طلبة الجامعة تحت شعار «دفعة عام المجتمع»، والبالغ عددهم 286 خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، من بينهم 225 مواطناً و61 مقيماً من 22 جنسية.

جاء ذلك خلال حفل أقيم على مسرح «لابيرل» بمدينة الحبتور بدبي، للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وبحضور الدكتور ماجد حمد الشامسي، رئيس مجلس أمناء جامعة دبي السابق ورئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وهشام الشيراوي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي السابق.

والدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسين الأحمد، نائب رئيس الجامعة، وعدد من المسؤولين وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والخريجين والخريجات وعدد كبير من أولياء أمور وأسر الطلبة.

ورحّب معالي المنصوري بالحضور وأعضاء مجلس الأمناء وأولياء الأمور، وهنأ الخريجين بنجاحهم، داعياً إياهم لأن يكونوا مثالاً في الإخلاص، والانفتاح، وخدمة المجتمع. وقام معالي المنصوري والدكتور بن فهد والدكتور البستكي بتوزيع الشهادات على الخريجين وسط أجواء احتفالية غامرة.

وفي كلمته، هنّأ الدكتور راشد بن فهد الخريجين، مشيداً بتفانيهم ومثابرتهم، ومؤكداً أن تخريجهم في «عام المجتمع» يحمل بُعداً خاصاً يعكس التزام الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية.