«حمدان بن محمد الذكية» تطلع وفد «الشارقة للعلوم الشرطية» على إحدى مبادراتها

استقبلت جامعة حمدان بن محمد الذكية وفداً من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية برئاسة العميد الدكتور جمال أحمد الشحي، في مقرها بدبي، وذلك للاطلاع على مبادرة «وكيل ذكاء اصطناعي لكل عضو هيئة تدريس» التي أطلقتها الجامعة مؤخراً، باعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تهدف إلى تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة التعليم الذكي وتعزيز الكفاءة الأكاديمية والابتكار المؤسسي.

حضر اللقاء من جانب الجامعة الدكتور منصور العور ، رئيس الجامعة، والبروفيسور أحمد عنكيط، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، إلى جانب ميثاء الطنيجي، نائب رئيس الجامعة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وعلي اللنجاوي، مدير إدارة تطوير الأعمال.

وقدمت ميثاء الطنيجي عرضاً تعريفياً شاملاً حول المبادرة وأهدافها، مستعرضة دورها في تمكين أعضاء هيئة التدريس من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التعلم، وتعزيز الكفاءة الأكاديمية، وترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي، كما تناول العرض آليات التطبيق، ونماذج الاستخدام العملي، والتوجهات المستقبلية لتوسيع نطاق المبادرة داخل الجامعة وخارجها.

وقال الدكتور منصور العور: «تجسد مبادرة «وكيل ذكاء اصطناعي لكل عضو هيئة تدريس» رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الرئيس الأعلى للجامعة، في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى قوة تمكينية تدعم الإنسان وتعزز كفاءته، لا أن تحل محله. فمن خلال هذه المبادرة نهدف إلى إعادة تعريف دور عضو هيئة التدريس في عصر الذكاء الاصطناعي، وتحويل الجامعة إلى بيئة تعليمية تتعلم وتتطور ذاتياً».