«الشؤون القانونية» وجامعة دبي تعززان تعاونهما في دراسات الذكاء الاصطناعي

وقعت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع جامعة دبي لتعزيز وتطوير أوجه التعاون المشترك في مجال الدراسات البحثية ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي.

وتضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها عن الدائرة الدكتور لؤي محمد بالهول، المدير العام، والدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس الجامعة، إطلاق مبادرات بحثية مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير السياسات الابتكارية الداعمة لبناء القدرات والمهارات.

وأكد الدكتور بالهول حرص الدائرة على ترسيخ الشراكات المعرفية مع المؤسسات العلمية والأكاديمية، وتعزيز التعاون في المشاريع البحثية والبرامج التدريبية التي تسهم في رفع مهارات كوادرها البشرية، وتعزز قدراتها المؤسسية في استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن سعيها المستمر إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تطوير استراتيجيات وأنظمة الدائرة التشغيلية.

من جانبه قال الدكتور عيسى البستكي، إن الجامعة تعمل من خلال هذه الشراكة على إطلاق مشاريع بحثية وتدريبية مبتكرة تسهم في إعداد كوادر قانونية قادرة على التعامل مع التحولات الرقمية، بما يواكب توجهات الدولة ورؤية دبي في تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية.