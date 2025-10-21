اختيار 9 طلبة للمشاركة في برنامج تجربة أبحاث استكشاف الفضاء

اختارت وكالة الإمارات للفضاء 9 طلبة إماراتيين، من بين 141 متقدماً من أكثر من 12 جامعة، للمشاركة على مدار شهرين، في برنامج تجربة أبحاث استكشاف الفضاء، التابع لمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.

وذلك في إطار استراتيجيتها لتحفيز الاهتمام بمجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء، ويُقدّم البرنامج فرصة بحثية لطلاب البكالوريوس في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لتعزيز مهاراتهم في هذا المجال الحيوي، إلى جانب المشاركة الفاعلة في المهمة.

وقال محسن العوضي مدير مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات: «إن البرنامج يمثل خطوة رائدة ضمن جهود وكالة الإمارات للفضاء، لتطوير قدرات الكوادر الوطنية في علوم الفضاء وتقنياته، حيث يتيح لطلاب البكالوريوس فرصة العمل على مشاريع بحثية متخصصة، ضمن فريق دولي من الخبراء والموجهين».

وأضاف: «يمتاز البرنامج بتنوع المواضيع البحثية، التي تشمل تحليل البيانات الفضائية، والنمذجة الفيزيائية الحرارية، وتطوير البرمجيات الخاصة بمهمة استكشاف حزام الكويكبات.

بالإضافة إلى المحاكاة المتقدمة لمهام الهبوط على الكويكبات، ما يمنح الطلاب تجربة علمية وعملية رائدة، تعزز من جاهزيتهم لمواصلة مسيرة الابتكار والتميز في قطاع الفضاء».

وشهد التقديم على البرنامج إقبالاً واسعاً من الطلبة الإماراتيين، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 141 طالباً، من أكثر من 12 جامعة، منذ فتح باب التسجيل. وقد شكّلت الطالبات نسبة 77 % من إجمالي المتقدمين، مقابل 23% للطلاب. وحرص البرنامج على استقطاب طلبة من مختلف مراحل الدراسة الجامعية، ليتيح لهم فرصة فريدة للمشاركة في تجربة بحثية متقدمة في استكشاف الفضاء.

وتصدرّت جامعة خليفة طلبات التسجيل بـ 54 طلباً، تلتها جامعة الإمارات العربية المتحدة بـ 23 طلباً، ثم كليات التقنية العليا بـ 18 طلباً، في حين توزعت باقي الطلبات بين جامعة الإمارات للطيران، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة، والجامعات الدولية، وجامعات أخرى.