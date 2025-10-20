جامعة دبي تكرّم 281 من خريجي دفعة «عام المجتمع» غداً

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تكرم جامعة دبي، الدفعة 22 دفعة عام 2025 عام المجتمع من طلبة الجامعة والبالغ عددهم 281 طالباً وطالبة خلال الحفل الذي تنظمه الجامعة في الخامسة من مساء غد على مسرح «لابيرل» للعام الثاني على التوالي بمدينة الحبتور في دبي، وأنهت الجامعة الاستعدادات اللازمة كافة للاحتفال بتخريج الدفعة الجديدة من طلبتها، وقامت بتجهيز استديو خاص بأحدث التقنيات لتصوير فقرات الحفل، التي سيتم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة إن الدفعة الجديدة من خريجي الجامعة تضم 281 خريجاً وخريجة، من برامج البكالوريوس في إدارة الأعمال والهندسة وتقنية المعلومات ومن برامج الماجستير في علوم البيانات والماجستير في إدارة الأعمال وفي القانون والدكتوراه في إدارة الأعمال.

وأشار إلى أن الجامعة تحرص ضمن أولوياتها على جودة التعليم الذي يحظى باعتمادات محلية وعالمية مرموقة، ما انعكس إيجاباً في المخرجات الأكاديمية وتطوير آليات التعليم وتأدية الامتحانات وصولاً إلى الاحتفال الذي نستعد له بتخريج هذه الدفعة الجديدة والواعدة من الطلبة.

ولفت إلى أن إدارة الجامعة تحرص كل عام على أن يتم إنجاز ترتيبات حفل التخريج وأن يخرج بأفضل صورة تليق بالجامعة التي تحمل اسم دبي والذي ستتم إقامته في هذا المسرح المتميز مسرح «لابيرل» بمدينة الحبتور في دبي، بهدف تشجيع الطلبة والخريجين، وبث روح البهجة والفرح في نفوسهم وأسرهم وأولياء أمورهم وتعزيز روح الإبداع والابتكار.